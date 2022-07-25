F1．法國站｜咸美頓第300戰偕羅素登頒獎台 　暗示不放棄第八冠

F1法國站，平治車隊可說是大贏家——兩位車手咸美頓（Lewis Hamilton）和佐治羅素（George Russell）都發揮出色，成功把握住對手失誤，今季首次一同登上頒獎台。

今站亦是咸美頓16年F1生涯的第300場賽事，賽後他談及自己的未來及對於一眾對手的看法。



咸美頓由2007年新秀賽季開始，轉眼間已在F1征戰16年，今站也成為他第300場賽事，「#LH300」的標籤在社交媒體成為熱話。賽前有數據指，在咸美頓之前，F1史上共有5名車手出戰過300場或更多賽事，但當中沒有人能在300場或之後仍贏過分站冠軍，5人分別是拉高倫、艾朗素、巴利加奴、舒密加及畢頓。

不少車迷都好奇，咸美頓受制於今季戰車Ｗ13速度不及紅牛及法拉利，會否也受同一「魔咒」所困。

平治今季戰車W13，單論速度明顯較紅牛及法拉利兩大領頭羊輸蝕，但勝在可靠性異常高，除了羅素在英國銀石站炒車退賽外，兩架戰車都能跑畢所有賽事。（Getty Images）

然而，論戰車的可靠性、車隊的戰術和穩定性、車手的發揮，平治都遠較紅牛和法拉利優勝。法拉利先有陸克萊在領先下犯錯炒車未能完賽，辛斯亦因換引擎從尾位起步、亦曾險遭車隊的混亂指示拖累，最終第5名完賽。

紅牛車隊的韋斯達賓固然表現平穩，在陸克萊炒車後便無壓力地奪冠，但二號車手佩雷斯表現水準以下，起步時遭咸美頓爬頭後，很快便被甩開，最後階段更連季軍也保不住，在周冠宇戰車故障引發的虛擬安全車（VSC）結束時，未能及時反應而被佐治羅素爬頭，最終咸美頓輕鬆奪得亞軍、羅素季軍。

羅素（左）與咸美頓（右）兩位平治車手，首度一同登上頒獎台。（Getty Images）

咸美頓的亞軍也寫下一項紀錄，成為F1史上6名突破300戰大關的車手中，第300場或之後賽事的最佳成績。雖然今季仍未打開勝利之門，但平治的戰車隨着更新一步步收窄與兩大車隊的差距，咸美頓也對前境感到樂觀。

今季初，曾有不少媒體指若平治持續低迷，咸美頓在無望爭逐破紀錄的第八冠之下，或會考慮退役，但他在法國站賽後顯然心情大好，一邊吃着賽會分發予車手的雪條邊道：「我仍然覺得活力充沛、還留有餘力，我仍然享受每場賽事的過程，由抵達賽道到跟團隊合作，我都覺得前所未有地享受。」他也明言希望未來能再次贏車，目前合約到2024年才結束的他，也暗示會繼續生涯：「我當然想再次爭勝，我們（與車隊）相信很快便會坐下來談談。」

熱浪席捲歐洲，法國站賽事期間氣溫亦逾攝氏30度，車手們賽後獲送上冰條，令咸美頓大喜稱這是童年回憶。（Getty Images）

談到兩位最受注視的「後輩」陸克萊及韋斯達賓，他先替陸克萊可惜，並認為目前在車手榜榜首以63分之差領先的「韋少」，今季的衛冕之路已暢通無阻：「那是很大的差距，之後應該會很順利的。當然，還有很多事能發生，我能說的就是繼續盡力去比賽吧。」