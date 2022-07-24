F1．法國站︱法拉利又燒鬚陸克萊絕望哀嚎　平治今季首次包辦亞季

F1法國站，有半個主場之利的法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）再次未獲幸運之神眷顧，今季第三度在頭位領先的大好形勢下退賽，絕望中，陸仔在車隊無線電失控大叫。

沒有法拉利的威脅，紅牛車手韋斯達賓無驚無險封王，進一步拉開車手榜優勢，咸美頓得到亞軍，是平治今季首次有車手以頭二名完賽。



法拉利車手陸克萊法國站排頭位出賽，可惜在大好形勢下又一次沒有好下場。（Getty Images）

法拉利車手陸克萊排頭位出賽，紅牛車手韋斯達賓、佩雷斯排第二、三位，今仗第300次出戰F1的平治車手咸美頓排第四。辛斯駕駛的另一部躍馬和哈斯的麥奴臣因為戰車更換動力組件，雙雙在最後一排起步。

今站起步順利，陸仔與韋少維持優勢，佩雷斯起步稍慢被咸美頓搶得第三位。中檔車手方面，第八位起跑的日本車手角田裕毅，在首圈一個彎位被第十位起步的奧干從後撞出跑道，一下子跌至車龍最尾，經調查後奧干被罰5秒。

角田裕毅的戰車被奧干撞出跑道。（Twitter）

陸克萊的絕望哀號

由於今站DRS減阻系統（Drag Reduction System）的威力不及其他分站，韋斯達賓一路未能超越陸克萊，韋少在第17圈率先求變，入維修站將黃胎換白胎。

正當陸克萊持續在前面領放之際，第18圈突然出現始料不及變化——陸仔炒車！從慢鏡可見，他的戰車在11號彎失控，繼而撞向防撞欄。他經車隊無線電直指油門失靈，並絕望得沮喪大叫，長達數秒「呀」的一聲哀號，蘊含不甘、絕望和憤怒。今站已是他繼阿塞拜疆和西班牙站後，第三次在帶頭下「出事」。

辛斯暗渡陳倉

辛斯駕駛的另一站躍馬從後追趕，53圈的比賽，未足三分一已返回前10位，戰至第23圈升上第五，追趕前面的兩部紅牛和平治。第30圈辛斯成功爬羅素頭，搶走對方的第四位。當時一眾前列車手座駕均用白邊輪胎，只有辛斯仍用黃胎。

奧干即使被罰5秒，很快已返回前十，捱他撞的角田裕毅，戰車終因無法修復退賽。

排19位起步的辛斯，穆30圈超越羅素，升上第四。（Twitter）

戰至第42圈辛斯與佩雷斯大鬥法後超越對方一度升上第三，43圈進入維修站，由於早前出站時不安全駕駛被罰5秒，換胎連同執行懲罰共花上超過9秒，出站後由第9位重新鬥過，他依然是前列車手中唯一使用黃胎的。他一路追至第五位，惟與兩部紅牛和平治相距甚遠，已無法追。

第49圈中國車手周冠宇的Alfa Romeo戰車停在賽道一旁，今季第五次未能完成賽事。

韋斯達賓法國站封王，在車手榜擴大領先優勢。（美聯社）

第50圈佩雷斯被羅素超越，失去第三位。結果韋斯達賓順利封王，今季第七次贏得分站冠軍。平治一對車手咸美頓和羅素今站分列第二、三位。咸爵爺第300場F1賽事，為平治取得今季首個亞軍，也是車隊今季首次有兩位車手齊入三甲。

陸克萊排頭位退賽之下，與韋斯達賓的差距一下子由38分擴大至63分，韋少目前已累積233分續排榜首，陸仔次席170分，佩雷斯第三位163分，辛斯以144分排第四，羅素追至143分列第五，咸美頓127分第六。

陸克萊賽後心事重重。（Getty Images）

F1 法國站前十位排名：

1. 韋斯達賓／紅牛

2. 咸美頓／平治

3. 羅素／平治

4. 佩雷斯／紅牛

5. 辛斯／法拉利

6. 阿朗素／Alpine

7. 諾里斯／麥拿侖

8. 奧干／Alpine

9. 列卡度／麥拿侖

10. 史度爾／阿士頓馬田

