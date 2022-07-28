F1︱華迪爾宣布今季後退役　四屆冠軍法拉利生涯留憾

曾四奪F1車手總冠軍的華迪爾（Sebastian Vettel），今天（28日）突然開啟Instagram帳戶，不過第一條分享的影片，便是向車迷告別，這位35歲德國車手宣布完成2022年度賽季後便會退出F1。



35歲的華迪爾宣布完成2022年度賽季後便會退出F1。

華迪爾2007年開始在F1競逐，2008年在紅牛二隊Scuderia Toro Rosso時勝出意大利站，成為F1歷來最年輕分站冠軍。他之後在紅牛車隊迎來生涯高峰，由2010年至2013年連續4年贏得F1車手總冠軍。

2015年加盟法拉利一度令車迷預期他可帶領這支意大利車隊重拾輝煌，不料只換來一次又一次失望。6個賽季，兩次亞軍、一次季軍、一次第四、一次第五，最後一季更只得第13名。2021年賽季起轉戰Aston Martin，車隊戰力所限未能挑戰前列，僅在2021年阿塞拜疆站上過一次頒獎台。

華迪爾告別F1宣言：

華迪爾通過Aston Martin車隊發聲明，「退役是個困難決定，我曾花很長時間去想。去年底我用上一些時間檢視自己未來專注的重心是什麼，明顯地身為一個父親，我想花更多時間在家人身上。」

他說：「不過今天並不是要告別，我想跟每一個人講多謝，尤其是車迷，沒有你們的熱情支持，F1根本不能存在。」

華迪爾在紅牛年代風光無限，四奪F1總冠軍。（Getty Images）

華迪爾預期之外的提早告別，令明年車手市場出現一大轉折，Aston Martin車隊空出來的一個位置，到底會由誰夥拍「太子爺」史度爾？