F1．法國站｜法拉利頹風席捲全隊　辛斯遇突發電光火石間冷靜依然

陸克萊帶頭炒車退賽，車房手足失望掩臉，法拉利全隊上下愁雲慘霧。這種情緒似乎炒車後久久不散，更影響辛斯的比賽工程師，接連傳達錯誤資料及落錯決定，令法國站的賽事更有娛樂性。



法拉利在法國站三甲不入，陸克萊（Charles Leclerc）帶頭下炒車退賽；因更換零件而第19位起步的辛斯（Carlos Sainz Jr.），力追下以第5位衝線。

當陸克萊犯錯炒車後，絕望地哀嚎，法拉利上下猶如被重擊，在車房的機械士難掩失望，整隊法拉利在比賽途中瀰漫低氣壓，似乎連辛斯方面亦受影響。這名西班牙車手在維修站內不安全返回賽道，被賽會罰5秒，他的比賽工程師卻說成「5秒Stop and Go」。辛斯聽到這個罰則時，隨即糾正工程師：「唔係Stop and go，係罰5秒」

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辛斯（Getty Images）

比賽工程師其後再有「精彩」演出，當辛斯中後段與佩雷斯埋門肉搏，爭奪第3位時，這名法拉利車手嘗試爬頭。辛斯的工程師竟透過無線電叫他進入維修站換胎，辛斯仍然有空回絕，不禁令人疑惑，究竟工程師有否留意場上的動態。

網民除了盛讚辛斯在場上夠冷靜外，更笑指他除了是車手，更加一人分飾多角，充當比賽工程師。

What a show Carlos Sainz and Sergio Perez put on for us! 🍿



With Carlos showing off his strong multi-tasking skills too 😅📻#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/9wqX49NW95 — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

辛斯爬頭後殺上三甲，可惜最終亦要再換胎，並以第5位衝線。辛斯失落頒獎台，即使有點不滿卻未有責怪車隊，「我們沒有嘗試用該車胎走到最後，但我明白車胎或許未能捱到尾，我們必須要相信數據。縱然當時在三甲位置，但必須以車隊利益行先，我絕對理解車隊的決定。」

陸克萊退出，法拉利一眾車房手足心碎。（美聯社）

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