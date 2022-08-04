英超轉會｜古古列拿投車路士變羅生門 白禮頓官方：流料
撰文：趙子晉
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「球迷信羅曼奴多過信佢哋女朋友！」，可見「轉會達人」羅曼奴在球迷心目中的地位，他的一句「Here We Go」更是份量十足。
羅曼奴公布車路士成功簽入白禮頓守將古古列拿，但白禮頓方面隨後發聲明，直指「無咁嘅事」，難道車路士又要「食檸檬」？
魯迪格與基斯坦臣齊齊離隊，車路士在今夏轉會市場急求兩中堅，成功購入高列巴尼後卻停滯不前。
車路士近日不斷與不同球員扯上關係，惟大多數也是「煲無米粥」，變身「檸檬大王」。轉會市場處處碰壁，車路士決心「買啲嘢」，終有成果，成功收購小將卓古美卡（Carney Chukwuemeka）後似乎再有收穫。
「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）公布車路士成功收購白禮頓鐵衛古古列拿（Marc Cucurella），轉會費逾5000萬鎊，雙方簽下一紙6年合約，這名西班牙守將在當地時間周四抵達倫敦，完成體測後便可正式成為車路士一員。
羅曼奴的「登刁」猶如官宣，例不虛發，今次卻可能「炒粉」？當羅曼奴公布古古列拿轉會消息後，白禮頓方面隨即透過社交網站表示，縱然不少傳媒指古古列拿將轉會，惟白禮頓並沒有與任何球會達成協議，出售古古列拿是子虛烏有。
古古列拿轉會事件變羅生門，羅曼奴未有因為白禮頓的聲明而刪除帖文，更把它置頂，即使有球迷直斥他說謊，他理直氣壯地回應：「就睇下邊個講大話！」
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