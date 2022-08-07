德甲｜多蒙特首戰險勝利華古遜　棄將涉向懷孕女友7度施暴受查

德甲今周開鑼，多蒙特周日凌晨（7日）雖然一球險勝利華古遜，但卻連遭惡運，先有兩主將受傷，後衛尼高舒侯斯也因涉暴力案件被調查。



多蒙特今季由前暫代主帥泰錫「坐正」出任主教練，雖然在轉會市場投入甚多，但受傷病困擾，早先前有新簽入的前鋒施巴斯坦賀拿患上睪丸癌，需休戰數月接受治療，由拜仁慕尼黑加盟的蘇利也因傷錯過開幕戰。

今晨多蒙特在德甲首戰對利華古遜，新加盟的射手艾迪耶米（Karim Adeyemi）雖在上半場貢獻全場唯一入球，但未幾便因傷退下火線，另一新兵、獲寄予厚望的中堅舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）也受傷，下半場也一度要接受治療，但其後能踢到完場。

艾迪耶米因傷退下火線，獲主帥泰錫送上擁抱。（美聯社）

幸好艾迪耶米在賽後透露，自己僅是腳趾受輕傷，「已經沒那麼腫了，也許只是不小心拉傷了筋吧。」至於舒洛達碧克則稱，自己的傷患十分輕微，「只是肩膀甩骹，醫生把它推回原位後，也確認我可以繼續比賽，我是後衛，就要堅強一點。」

雖然多蒙特暫未至於再添傷兵，但未有進入名單的左閘舒侯斯卻惹上大麻煩。

早在季前集訓，舒侯斯已遭多蒙特「遺棄」。（Getty Images）

多蒙特季前赴瑞士集訓，已沒有讓舒侯斯隨隊，當時已盛傳是希望向他施壓，要求他盡快離隊尋找新球會。未料仍在隊中的舒侯斯，今日傳出涉嫌多次向前女友施暴而被扣查，德國《世界報》指出，舒侯斯與前女友育有一子，他涉嫌在2020年7度向對方施暴，當時前女友正懷孕，舒侯斯曾踢向其肚子。

報道續指，Whatsapp訊息紀錄成為案件潛在證據，多蒙特當地檢察官Sonja Frodermann指：「調查仍在進行中，我們已在一住所搜證，並獲得了一些有關的媒體檔案。」

多蒙特或會趁今次機會清洗舒侯斯。（Getty Images）

多蒙特在回應德國《圖片報》的查詢時，表示：「直至今天為止，球會此前並不知道舒侯斯正因其私生活的事情受查。我們會借此機會，與有關球員就這嚴重指控直接對話。」

29歲的舒侯斯出身於哈化柏林，此後效力過慕遜加柏和賀芬咸，2018年開始曾12度代表德國國家隊上陣，到2019年獲多蒙特青睞而加盟。事實上，今夏簽入多名新球員的多蒙特早已希望賣走舒侯斯，皆因他自2019年加盟以來，表現一直未達預期，惟其合約到2024年才屆滿，令「蜜蜂兵團」苦無對策，今次他因案件受查，或是將他清走的大好機會。