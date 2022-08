港超聯8.27開鑼　兩隊共用將軍澳主場　足總盃高級組銀牌照舉辦

2022/23年度球季香港超級足球聯賽(Hong Kong Premier League)將於8月27日正式開鑼,香港足球總會周五(12日)公布新一季賽程,足總盃、高級組銀牌及菁英盃賽事會如常舉辦;各支球隊的主場亦曝光。



新一季港超聯將於8月27日開鑼,揭幕戰由冠忠南區於主場香港仔運動場迎戰香港U23。

然而開季第一個周末僅得3場賽事,另外兩場需延期,由於傑志需在日本出戰亞冠盃淘汰賽,「藍鳥」鬥深水埗未能如期,另外晉峰對港會也延期,兩場都延至9月18日舉行。而因東方龍獅在9月初會出外參加亞協盃淘汰賽,屆時賽程亦會有所遷就。

港超第一周賽事:

.8月27日 3:00 pm 冠忠南區 Vs 香港U23 香港仔運動場

.8月27日 6:00 pm 東方龍獅 Vs 大埔 旺角大球場

.8月28日 3:00 pm 理文 Vs 標準流浪 將軍澳運動場



新一季港超聯於8月27日開鑼。(資料圖片)

今屆聯賽將恢復雙循環制,不設爭標組或護級組模式,並預計在5月7日煞科。值得一提的是,由於將軍澳運動場可作為兩支球隊的主場,今屆該場地將同時成為理文及香港U23的主場。

港超球隊主場:

傑志:旺角大球場

東方龍獅:旺角大球場

理文:將軍澳運動場

冠忠南區:香港仔運動場

大埔:大埔運動場

深水埗:深水埗運動場

晉峰:青衣運動場

標準流浪:斧山道運動場

港會:香港足球會

香港U23:將軍澳運動場



停辦兩季的高級組銀牌今年終於復辦。(資料圖片/袁志浩攝)

消息指,今屆足總盃、高級組銀牌及菁英盃都會舉辦,其中高級組銀牌在疫情下曾停辦兩屆,今年終於復辦。