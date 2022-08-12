港超聯8.27開鑼 兩隊共用將軍澳主場 足總盃高級組銀牌照舉辦
撰文：袁志浩
出版：更新：
2022/23年度球季香港超級足球聯賽（Hong Kong Premier League）將於8月27日正式開鑼，香港足球總會周五（12日）公布新一季賽程，足總盃、高級組銀牌及菁英盃賽事會如常舉辦；各支球隊的主場亦曝光。
新一季港超聯將於8月27日開鑼，揭幕戰由冠忠南區於主場香港仔運動場迎戰香港U23。
然而開季第一個周末僅得3場賽事，另外兩場需延期，由於傑志需在日本出戰亞冠盃淘汰賽，「藍鳥」鬥深水埗未能如期，另外晉峰對港會也延期，兩場都延至9月18日舉行。而因東方龍獅在9月初會出外參加亞協盃淘汰賽，屆時賽程亦會有所遷就。
港超第一周賽事：
．8月27日 3:00 pm 冠忠南區 Vs 香港U23 香港仔運動場
．8月27日 6:00 pm 東方龍獅 Vs 大埔 旺角大球場
．8月28日 3:00 pm 理文 Vs 標準流浪 將軍澳運動場
今屆聯賽將恢復雙循環制，不設爭標組或護級組模式，並預計在5月7日煞科。值得一提的是，由於將軍澳運動場可作為兩支球隊的主場，今屆該場地將同時成為理文及香港U23的主場。
港超球隊主場：
傑志：旺角大球場
東方龍獅：旺角大球場
理文：將軍澳運動場
冠忠南區：香港仔運動場
大埔：大埔運動場
深水埗：深水埗運動場
晉峰：青衣運動場
標準流浪：斧山道運動場
港會：香港足球會
香港U23：將軍澳運動場
消息指，今屆足總盃、高級組銀牌及菁英盃都會舉辦，其中高級組銀牌在疫情下曾停辦兩屆，今年終於復辦。
港超聯｜晉峰迎新秀教練傳控踢法不變 與大埔深水埗爭中游港超聯｜杜國榆首以職業身分香港落班 「返自己屋企踢球好興奮」港超聯｜升班馬深水埗預算500萬班費 隊長羅港威盼助小將進步港超聯｜理文投入最高班費求盡攬冠軍 陳曉明：傑志是最大對手