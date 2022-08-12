港超聯8.27開鑼　兩隊共用將軍澳主場　足總盃高級組銀牌照舉辦

2022/23年度球季香港超級足球聯賽（Hong Kong Premier League）將於8月27日正式開鑼，香港足球總會周五（12日）公布新一季賽程，足總盃、高級組銀牌及菁英盃賽事會如常舉辦；各支球隊的主場亦曝光。



新一季港超聯將於8月27日開鑼，揭幕戰由冠忠南區於主場香港仔運動場迎戰香港U23。

然而開季第一個周末僅得3場賽事，另外兩場需延期，由於傑志需在日本出戰亞冠盃淘汰賽，「藍鳥」鬥深水埗未能如期，另外晉峰對港會也延期，兩場都延至9月18日舉行。而因東方龍獅在9月初會出外參加亞協盃淘汰賽，屆時賽程亦會有所遷就。

港超第一周賽事：

．8月27日 3:00 pm 冠忠南區 Vs 香港U23 香港仔運動場

．8月27日 6:00 pm 東方龍獅 Vs 大埔 旺角大球場

．8月28日 3:00 pm 理文 Vs 標準流浪 將軍澳運動場



新一季港超聯於8月27日開鑼。（資料圖片）

今屆聯賽將恢復雙循環制，不設爭標組或護級組模式，並預計在5月7日煞科。值得一提的是，由於將軍澳運動場可作為兩支球隊的主場，今屆該場地將同時成為理文及香港U23的主場。

港超球隊主場：

傑志：旺角大球場

東方龍獅：旺角大球場

理文：將軍澳運動場

冠忠南區：香港仔運動場

大埔：大埔運動場

深水埗：深水埗運動場

晉峰：青衣運動場

標準流浪：斧山道運動場

港會：香港足球會

香港U23：將軍澳運動場



停辦兩季的高級組銀牌今年終於復辦。（資料圖片／袁志浩攝）

消息指，今屆足總盃、高級組銀牌及菁英盃都會舉辦，其中高級組銀牌在疫情下曾停辦兩屆，今年終於復辦。