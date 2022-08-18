東方龍獅發聲明澄清　斥有人自稱青年軍教練助歐洲落班收高額費用

騙徒手法層出不窮，港超聯球隊東方龍獅在其Facebook專頁發出聲明，指近日疑有人挪用該會青年軍教練名義，向公眾招攬並索取30萬港元以上轉介費，承諾推薦及幫助年青球員到歐洲落班。

據了解，事主向東方查證後獲悉並無此事，因此並無實際損失。



近日疑有騙徒自稱東方龍獅青年軍教練，可幫助對方到歐洲落班。（東方龍獅提供）

港超聯球隊東方龍獅突然在Facebook專頁發表一份公開澄清聲明，內容如下：

「本會近日得悉有單位或個人疑似挪用本會青年軍教練名義向公眾招攬，並收取多於港幣30萬以上的轉介費，承諾推薦及幫助年青球員歐旅落班。

在此，本會作出嚴正聲明及澄清，東方龍獅足球隊從沒有委託過任何青年隊教練向公眾招攬及募集資金推薦和幫助球員旅歐用途，現特此澄清。

任何人士如在事前未獲得本會授權，轉載或以本會的名義作任何用途，本會將保留一切向有關人士或機構追究法律上的權利。」

港超聯球隊東方龍獅在Facebook專頁發表公開澄清聲明。（Facebook）

聲明一出，有網民留言直呼「報警」、「騙徒手法層出不窮」。據了解，當事人遇上該名自稱為東方龍獅青年軍教練後，隨即向球會查詢有關詳情，發現並無此事，因此沒有上當。

據悉東方龍獅方面並不清楚自稱為其青年軍教練的人的身份，鑒於事態嚴重，發現事件後翌日立即發出聲明。畢竟近日坊間騙案不少，球會希望盡快制止騙徒，防止他們有機可乘。

騙徒之所以選擇東方龍獅下手，並非無因，球會近年推出青訓計劃「Project E」，曾協助茹子楠、梁祐維等年輕球員到葡甲球會落班，因此騙徒藉詞指幫助小將到葡萄牙落班索取高額轉介費，以假亂真或令有心發展足球事業的年輕人防不勝防。