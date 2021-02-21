港足專題．經紀人2│本地經紀人暢談轉會內幕　推銷球員有妙方

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-21 12:11

Football Manager（足球經理人）遊戲大受歡迎，玩家在虛擬世界透過簡化的球探系統分析數據，就能輕鬆促成交易，讓大家一過「轉會癮」。 然而，真實的轉會絕非打FM般，按幾個掣就成事。 今集我們找來一位本地足球經紀人分享經歷，究竟要怎樣才能做個好經紀？他們日常工作甚至轉會過程又是如何？ 攝影：高仲明

本地球圈踏入2021年，最令人震驚的消息，莫過於港隊中堅梁諾恆加盟中甲球隊浙江綠城，傳聞轉會費高達1000萬人民幣。

30多歲的本地足球經紀人Kevin自言有份促成這單轉會，他2014年入行，以往主打為港超球隊引入外援，但他3年前已把目光轉往內地，介紹港澳台球員到中超、中甲或歐洲搵食，同時推薦外援到國內。

香港足球經紀人Kevin部份旗下球員簡介：

【港足日與夜．經紀人1】FB搵外援 借錢予球員度日 簽約後走數

【港足日與夜．經紀人2】球圈搵食艱難 經紀爆交易內幕

說到經紀人，大家最好奇的一定是交易內幕。球迷普遍對轉會操作認識不深，往往將事情想得太簡單，覺得球員有實力、合適，球會願意出錢，雙方情投意合就必然成事，但事實未必如此。

熟悉行情的Kevin透露，經紀的收入「方程式」，是球員稅後人工的10%佣金。去年年中自立門户，Kevin的公司已收支平衡，每年平均營業額更可高達7位數。

Kevin投身經紀人已有超過5年時間，由最初為港超球隊引援，到現在專注中國聯賽的轉會交易，他雖願受訪暢談經歷，但仍決定不公開面貌。（高仲明攝）

由開會到陪睇樓 工作包羅萬有

Kevin公司規模不大，有幾位Freelancer（自由工作者）和實習生負責剪片與行政工作；Kevin前陣子還在網上招攬球探，但傾生意基本上「一腳踢」。

每日早上回到位於銅鑼灣的辦公室，他以一部手機走天涯，打電話、開視像會議，同時跟球探聯絡、安排翻譯。他又會與本地球員或公司見面，亦不時翻查文件，睇清解約及賠償條款，甚至為球員追討欠薪。

有生意夥伴來至歐洲甚至美洲，時差關係，他試過下班後回家OT到深夜，「最繁忙是轉會窗關閉前幾日，也有一次幫香港公司收購外地球會，要準備很多財務文件，做到凌晨4點。」

雖然工作大多只圍繞一部手機，但原來經紀人背後的工作卻相當繁瑣。（高仲明攝）

背後辛酸不為人道，Kevin用「專業」形容這份工作。

其實每宗轉會有既定流程，球會在季前提出預算及引援要求，包括位置、身高、年齡，甚至規定球員要跑得快。經紀人就透過跟行家聯繫或球員自薦，從數以百計的履歷及「球王片」中「揀卒」，再將名單交由球會定奪。

如果旗下球員「中獎」，經紀人就要展開一連串行政工作：處理合約、簽證等文件，同時為球員傾好個人條件，包括人工、住宿津貼及交通資助。不要以為這樣就完結，當球員初到貴境，經紀人又要出動：「陪球員買家俬、睇樓都試過。」

要數現今足壇最有名的經紀人，非佐治文迪斯（右）莫屬，他跟旗下球員C朗拿度情同老友。（Getty Images）

要做個好經紀人，做足以上功夫也未必足夠。

葡萄牙球星C朗拿度、愛華頓中場哈美斯洛迪古斯的經紀人佐治文迪斯（Jorge Mendes）有「金牌經紀人」之稱，他曾說過，做一個好的經紀人要有三大條件，分別是誠信、決策力及抱負。

（一）誠信：由低做起 真心相待

經紀人要跟各大球會建立關係，誠信當然擺第一。

這方面Kevin有深刻體會。他第一次與中國球隊（青島黃海）合作，正是牽涉月薪只得3000元人民幣的預備組球員，事成後無佣金落袋，但他甘願做「義工」：「球會見到你寧願自己吃苦，也要讓球員吃飯，覺得這個經紀人品好，才會有口碑。」

經紀人要跟球員及球會打好關係，生意才會找上門。（高仲明攝）

他每年都拜訪歐洲及東南亞球會；當合作夥伴來港，又要陪對方參觀或入場睇波。

直至2018年夏季，青島黃海終於再找上門，「轉會窗關閉前兩日，他們叫我推薦外援。我很快便說服巴西的基利奧（Cléo）簽約，再幫球會買機票，不足24小時就完成交易。」做實事、有效率，都是他「站穩陣腳」的原因。

港超近年最重磅轉會：前世界盃金球獎得主科蘭加盟傑志，重溫這位射手的一舉一動：

+ 3 + 3 + 3

球員也是經紀人的「米飯班主」，不過文迪斯曾這樣說：「經紀人要告訴球員真相，而非一味吹噓。」

例如英裔港籍的羅素在中國落班，希望球會支付北上的機票錢。Kevin知道這樣做的話，對來自國內其他地區、自費到球會報到的球員不公平，只好有話直說、「教育」對方，「國內很多不一樣的文化，例如聯賽實施『工資帽』（Salary Cap），球員人工大不如前，這些都要好好解釋，否則後果嚴重。」

他相信「為所有人解決問題」，是經紀人最重要的角色。疫情間有外援在中國隔離，Kevin委托朋友購買健身單車送上門；又花錢聘專人負責統籌外援三餐伙食。一切都是以真心相待，他這樣說：「讓別人舒服的程度，決定你的人生高度」。

外援要在中超站足並不容易，經紀人除了要協助球員適應生活環境，也要就國內文化作思想教育。（新華社）

（二）決策力：知己知彼 提升球員身價

球員交易如投資買賣，但非人人眼光好。Kevin說幸好自己「夠現實」，「很多人說我寸嘴，但香港球員要外流，本身至少也要踢港隊或大球會吧。就像一間學校每年只得數人升讀大學，你考全級一百多名，我為何要花時間推薦你？」

客戶背景也很重要，尤其在中國球圈搵食，球會薪酬架構、人事關係等，都要暸如指掌。「某些球會未必會公平地選用球員，又或只會跟固定經紀合作；也有球會希望省錢，要好好分析，推介怎樣的球員才算合適。」為專攻中國港澳台內援市場，他特別深入研究有關政策，確保自己的「地位」。「球員怎樣才算合資格？有甚麼文件可以證明？找我就一清二楚。」

圖說香港足總現行經紀人註冊制度：

Kevin安排杜國榆外流芬蘭聯賽，背後原來別有用意。（KF Skënderbeu Facebook Page）

覺得投資在「優質股」有風險，也可選擇自己打造「新股」。說的是從社交網站入手，幫球員建立形象，這是香港球員特別弱的一環，「球員張貼飲飲食食、行街睇戲的相，在香港可能會被接受，但要再進一步，就應維持運動員應有的生活習慣。」

另一方面，球員有「靚CV」在手，「求職」也更容易。Kevin想盡辦法幫球員「包裝」，度身訂造留洋計劃。以港法混血兒杜國榆（Remi）為例，港隊在左後衛位置青黃不接，Kevin便建議Remi由防中改踢左閘，善用左撇子及身高優勢「上位」。

去年這位小港腳到芬蘭超級聯賽的赫爾辛基體育會 （Helsingfors IFK）落班，是別有用意，「芬蘭是港隊主教練麥柏倫的家鄉，簽約後麥帥立即打聽Remi的消息，這也是球員增值的方法。」

現在Remi效力阿爾巴尼亞聯賽，雖然比賽及薪酬水平不高，而且受傷患困擾，但一切盡在Kevin計劃之內，「混血、港籍、左閘、留歐，這些在港隊或國內聯賽都很吃香。」Remi也不乏球會問津，有指近期更一度有機會加盟中國球會，可見計劃慢慢奏效。

今季加盟中甲勁旅浙江綠城的梁諾恆，三年前已曾到大連試腳，惟最終因教練一句話而功敗垂成．此事對Kevin影響深遠。（資料圖片）

（三）抱負：覓新方向 打造外流港隊防線

外國經紀人公司想「刀仔鋸大樹」，致力發掘年青球員；但香港青訓系統未成熟，最終投身職業的小將有限，難以複製成功。

3年前一件事，令Kevin決定另覓發展方向。

當時梁諾恆到中超大連一方（現大連人）試腳，轉會最後因為主教練蘇斯達（Bernd Schuster）一句說話而功虧一簣，有份參與其中的他遺憾至今：「大連身陷降班危機，蘇斯達擔心香港球員在主場數萬人觀戰下能否頂住壓力，結果簽不成約。」

或許是關乎香港人的自尊，他訂下目標：希望旗下球員組成一條未來港隊防線、守和亞洲強隊。「杜國榆踢左閘，加上中堅羅素、梁諾恆，及另一位由我管理的右閘，若果能創造神話，全世界都會認識香港隊。」

港隊前年在世界盃外圍賽僅負亞洲一哥伊朗兩蛋。（資料圖片／袁志浩攝）

重溫香港足球代表隊於2022卡塔爾世界盃亞洲區外圍賽之旅：

+ 34 + 34 + 34

只要絕大部份港隊球員外流，從商業角度來看，經紀人可從中獲利；對本地足球水平而言，也會帶來正面衝擊，是雙贏局面。

這個發展方向，能否有助解決眼前香港足球的難題？下一集，我們會聽聽本地球會及經紀人的意見，分析經紀人在香港的存在價值。