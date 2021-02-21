港足專題．經紀人1│本地足球轉會也不簡單　球會為何不信經紀人？

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-21 12:12

足球轉會是球迷茶餘飯後最大話題，但一宗球員交易，絕不是簡單因為球員有實力、領隊有魅力、球隊需要就能成事，替球員斡旋的經紀人，扮演着極為重要的角色。 然而，香港足球的轉會市場與外地差異極大；種種原因下，球會亦覺得難以信任經紀人，令經紀人難以生存。 香港足球市場到底出了什麼問題，令在國際足球界呼風喚雨的經紀人，在本地球壇卻如隱形？ 攝影：高仲明

保羅普巴經理人拉奧拿（Mino Raiola）、C朗拿度經紀人佐治文迪斯（Jorge Mendes），他們的名字或許大家略有聽聞。兩人一句話，已足夠成為頭條、左右球員決定，球會對他們又愛又恨。他們旗下球星數以十計，年均收入逾千萬歐元，舉足輕重。

要拿香港足球跟歐洲市場相比是不切實際，但在理想中，經紀人若懂得「推銷」本地球員，助他們外闖，又能夠幫球隊引入高質素外援，對香港足球發展理應是好事。不過，本地球會跟球員仍對經紀人相當抗拒，直言他們「信唔過」。其實，香港亦跟隨國際足協的經紀人制度，為何「信唔過」的印象如此強烈？

拉奧拿（Mino Raiola）同樣是伊巴謙莫域的經紀人，在外國球壇甚具名氣，也舉足輕重。（Getty Images）

「經紀人」這角色很常見，例如保險經紀，就是為保險公司作中介人銷售服務，從中賺取分紅維生；足球經紀的角色也異曲同工，為球員、教練、球會間「牽線」，成人之美同時也從中獲取報酬。

賣保險要考牌，做足球經紀也一樣——千禧年前國際足協有發牌制度，要做持牌經紀，必需通過筆試及支付鉅額按金。那麼，以往在香港做足球經紀也要考牌嗎？答案是：需要。

足總由2001年開始也按照國際足協標準設立「考牌試」，內容只得20條選擇題，關乎FIFA轉會規例、人權、當地民事與勞工法例等，只要及格，恭喜你，你就正式成為「足球經紀」了。

袁文川在足總工作多年，他透露早年香港足總曾舉辦經紀人考試，但參與人數不多。（資料圖片/黃寶瑩攝）

發牌變註冊 為何制度「退步」了？

發牌制在保險、醫生、律師等職業行之有效，它能確保「持牌人」的專業水平，「持牌人」犯錯亦有後果，以香港保險經紀來說，他們要遵守《保險業條例》，否則就有機會被保險業監管局停牌、甚至罰款及坐監。

可是問題來了，「足球經紀」在香港沒有同等的專業機構跟法例，要懲處就只能靠國際足協或足總，但就算是釘牌或罰款，在香港都沒有法律效力，阻嚇性有限。

曾經，這情況在世界各地十分普遍，國際足協曾發現，大多數轉會都由無牌經紀牽線，令發牌制「自廢武功」。結果FIFA在2009年轉用註冊制，監管範圍由經紀人（Agent）變成中介人（Intermediates），定義更廣闊。無論是個人或公司，只要代表球員或球會傾好合約或轉會，就會成為需註冊、受監管的「中介人」。

經紀為何沒有監管？圖說香港足總現行經紀人註冊制度：

從以上資料可見，在香港，足球經紀人入行沒有「門檻」，有人說此舉是為他們「鬆綁」，反令他們為所欲為。

足總總幹事袁文川承認，FIFA設立這制度變成一種「退步」，全因做經紀沒有「QC」（Quality Check 質素保證）。不過，他相信改革是無可奈何，「FIFA覺得倒不如增加經紀人工作的透明度，讓大家監察。」

其實註冊制也不一定無「QC」，英格蘭足總、德國及中國足協等，都自行另設門檻，只是香港足總沒有仿傚。現時中介人在香港足總註冊，只需一個簡單步驟：提供身份證號碼或公司資料。

為何有身份證就可以做經紀人？袁文川這樣解釋：「香港對中介人的需求較低，所以足總只跟從FIFA最低要求。」

FIFA容許地方屬會為制度提高門檻，即看其他國家如何監管中介人註冊：

足總註冊中介人寥寥可數 或涉球會瞞報？

FIFA的新制度在全世界通行，本身並無漏洞，袁文川強調，問題是「球會或球員不重視規例」。他透露曾經有球會在轉會文件上聲稱有經紀參與，但之後申報時「彈弓手」，由於「口供唔夾」，事件被FIFA發現，足總追問球會，答案卻耐人尋味：「不小心漏報」。

袁文川說，自己也難以理解球會的取態，「有些球會甚至不理會足總，就算他們申報中介人，卻聲稱無付費。可能是球會不希望揭露任何轉會、經紀費用等敏感資料吧。」

經紀人在香港球圈一直都存在，但相信並非所有經紀都跟從現行規例於足總註冊。（高仲明攝）

申報轉會是球會及球員的責任，把中介人的資料「留底」，理論上可為他們提供多一道屏障；若轉會出現糾紛，雙方亦不用親自參與談判，可由中介人代勞。

可是，數字無法反映出這一點。以2017/18年球季為例，至少有廿名外援轉到香港落班，然而官方紀錄中，只得3名註冊中介人。之後一季，更竟然全年都沒有中介人註冊，難免令人想到是否出現漏報或瞞報？

近三季港超只有4名中介人註冊，他們又是甚麼來頭？：

印尼經紀人Budi Liminto跟不少港超外援扯上關係：

球會經紀異口同聲：無誘因申報

記者為此訪問球圈中人，才發現許多球會根本不清楚現行條例。有人以「怕麻煩」作藉口；也有人揚言不會主動申報：「我們不需要制度的保障，因為簽約就可以解決問題了。我們也會自行將對方（經紀人）『起底』，例如翻查他們過往負責的轉會紀錄、了解他們是否曾在亞洲做生意等等，確保不是騙案。」

事實是，球會也難以逼經紀註冊，這名球會代表反問記者：「難道經紀不註冊，轉會就要告吹？外國經紀每年負責幾百宗轉會，香港只佔極少數，足總又無力監管，大家都無誘因（註冊）。」

至於經紀的角色也十分被動，有本地經紀人說，一旦註冊就等同「身份曝光」，「風險」或會隨之而來，「有些經紀人專攻中國市場，註冊的話，球會就知道某些球員有計劃北上，隨時在合約中加解約金等條款，對經紀促成轉會添加困難，我們當然不希望發生這個情況。」

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足總難規管球會守法：如大海撈針

港超聯一直追求專業，跟足程序本來理所當然。球會能夠「卸膊」予足總，固然有錯，但足總其實也可以加緊監管，殺一儆百吧？

不過足總就算調查，也只能依靠球會、球員或中介人供詞，袁文川說：「我們沒辦法證明任何人說謊。唯一可能就是有人『督灰』，但他們有合作關係，誰會這樣做？」他的結論是，監管如大海撈針，「難道要求足總像神仙一樣，知道不可能知道的事？」

諷刺的是，就算查出有人違規，如何懲罰也是個問題。

按現行規例處理的話，漏報的球員有機會被禁賽，球會或會被禁註冊新球員。袁文川稱：「這又是否大家最想見到的情況呢？相信答案很明顯。」這位在足總任職多年的暫代行政總裁，覺得為這個制度而投放金錢是「不值得」，寧願將資源投入至青訓、教練培訓等工作。

袁文川指目前足總難投放資源加強監管中介人制度，但他透露FIFA有意在明年改革。（黃寶瑩攝）

或者，要留待下次國際足協修例，本地經紀人制度才能進一步收緊。FIFA最近有意重新採用發牌制，現正收集各方意見，一切有機會在2022年再起變化。

不過就算加強監管，似乎仍很難令球會對本地經紀人恢復信心。香港要出產「金牌經紀人」，就要先向大眾掀開他們的神秘面紗。下一集，我們找來一位本地經紀人細說其日常工作，盼大眾能了解這行業的工作，挽回一絲信任。