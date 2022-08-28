F1比利時站｜咸美頓嫌棄平治戰車　韋斯達賓受罰仍成冠軍大熱

F1（一級方程式世界錦標賽）結束暑假後的第一站在比利時上演，周六（27日）的排位賽，韋斯達賓（Max Verstappen）雖然壓倒性地以第一名完成，但他成為7位因更換動力單元組件而需「罰格」的車手之一。

「韋少」雖因而排第15位起跑，但仍獲看好成為今站冠軍大熱。



F1比利時站排位賽前，早已傳出多名車手會在今站更換限額以外的動力單元組件，包括韋斯達賓及法拉利主將陸克萊（Charles Leclerc）。最終除了這兩人，Alpine的奧干、麥拿侖的諾里斯、哈斯的米克舒密加及愛快的周冠宇，都會因而「罰格」，雖然按例需罰到尾位起跑，但由於6架戰車一同受罰，仍需按排位賽成績定奪起跑次序。而愛快的保達斯，則因更換波箱組件而罰退5格。

斯帕賽道被視為最危險賽道之一，並在2019年的F2賽事發生致命意外，當年法國車手曉伯（Anthoine Hubert）意外身亡，多名車手每年都在意外地點獻花，包括曉伯的摰友加斯利（圖）。（Getty Images）

一眾罰到尾位的車手中，韋斯達賓、陸克萊、奧干和諾里斯都打入Q3，「韋少」更以壓倒性的0.632秒之差，拋離第二位的法拉利車手辛斯，在Q3排第一，意味他壓過其餘5名同樣需要罰到尾位起步的車手，將以第15名起步；辛斯則會取而代之在頭位起步。

比利時站排位賽，韋斯達賓（中）排第一位，但需罰格；獲第二名的辛斯（左）取而代之在頭位起跑。（Getty Images）

F1比利時站起跑順序：

1. 辛斯（法拉利）

2. 佩雷斯（紅牛）

3. 艾朗素（Alpine）|

4. 咸美頓（平治）

5. 羅素（平治）

6. 艾邦（威廉士）

7. 列卡度（麥拿侖）

8. 加斯利（艾法托利）

9. 史杜爾（阿士頓馬田）

10. 華迪爾（阿士頓馬田）

11. 拉迪菲（威廉士）

12. 麥奴臣（哈斯）

13. 角田裕毅（艾法托利）

14. 保達斯（愛快）

15. 韋斯達賓（紅牛）

16. 陸克萊（法拉利）

17. 奧干（Alpine）

18. 諾里斯（麥拿侖）

19. 周冠宇（愛快）

20. 米克舒密加（哈斯）

韋斯達賓雖然由第15位起跑，但仍然獲看好是冠軍熱門，他本人也直言：「很期待正賽呢，雖然我們在較後位置起步，但我很滿意我排位賽的表現。這是條好賽道、也有好車迷。」他盛讚戰車性能突出，並信心滿滿，「有這架車，若不能登上頒獎台就太可惜了。」

韋斯達賓對於登上頒獎台充滿信心。（Getty Images）

兩架平治在眾車手罰格後，雖然排在第4和第5位起跑，但咸美頓在Q3僅能排第7、佐治羅素排第8，較快的咸美頓在排位賽的時間，更較韋斯達賓慢1.8秒之多，可說是天壤之別。平治本來獲看好能在抖暑後「回歸」，爭奪分站冠軍，但以排位賽表現看來是言之尚早。

平治繼續苦苦掙扎，咸美頓（圖）在排位賽後細看「超班」的紅牛戰車RB18。（Getty Images）

咸美頓在排位賽後道：「我們在今站前本來非常、非常樂觀，認為我們可以跟紅牛和法拉利繼續收窄差距。若只是半秒之差，那還有機會；但落後1.8秒的話，就真的是很大打擊。」他無奈稱只能繼續用這架難以駕馭的W13交出最好成績：「現況如此也沒辦法，我們只能繼續用這架車苦苦掙扎，可以肯定的是，到年底我絕不會掛念這架車。」