F1｜奧迪2026年加盟成新引擎供應商　2大原因吸引加盟

F1（一級方程式世界錦標賽）8月中宣布了2026年推行的新引擎規則後，一直盛傳將加盟F1的德國車廠奧迪（Audi）今日終在比利時站前宣布在2026年正式加入，成為第五個引擎供應商，將是超過10年來首次有F1引擎在德國生產。



2026年F1引擎的全新規則，其中包括將引擎電能提升至50%，以及全面使用可持續燃料，奧迪在發布會指，這兩項新措施，是他們決定加入F1的主要原因。而F1在2023年對引擎製造商設立的支出上限，以及期望在2030年前實現碳中和的目標奧迪認為這符合F1變得更環保節能的目標。

在發布會上，除了一眾高層人物，亦展示了一部以奧迪為主題的概念車。（Getty Images）

「我非常高興奧迪這著名的汽車品牌加入F1。」曾在Volkswagen（奧迪母公司）工作的現任F1總裁Stefano Domenicali發現表示。「作為技術持續創新的行內先鋒，他們的加入是重要時刻，代表F1作為一個全球平台的龐大實力正持續增加。」

「賽車是奧迪公司不可缺少的一部分。F1是呈現我們的舞台，且充滿挑戰，高強度的比賽與競爭一直是我們行業創新與技術轉移的催化劑。」奧迪主席Markus Duesmann在記者會上指，新規則追求更潔淨與可以持續性的目標與奧迪相符，因此決定是時候參與其中，車廠任命曾在不同車廠與車隊擔任高級職位的Adam Baker作執行主席，負責F1部門，並在年尾前宣布合作車隊。

今季F1賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

更多F1新聞：