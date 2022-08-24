港足9月勢主場出戰　港超聯再有免費電視直播　足總：疫情無影響

港超聯本周六（27日）開鑼，足總今日召開季前發布會，公布新季賽事電視轉播安排。主席貝鈞奇相信港超球季不會再受疫情影響，可如期舉行。

另外，足總透露香港足球代表隊有機會於9月下旬主場出戰。



雖然港超獨家直播權由網上媒體取得，並與香港電台一同轉播部份港超賽事，是繼2014/15年度首屆港超由亞洲電視轉播後，再有免費電視台轉播賽事。而電視廣播有限公司（TVB）則轉播全部足總盃賽事。

港超新季於8月27日展開，9支球隊今日都有派代表亮相，衛冕傑志因大部份成員剛返港處於醫學監察期，未有派人出席。（袁志浩攝）

足總主席貝鈞奇指，全新的電視轉播安排是好開始，雖然各方暫只合作一季，但仍有助推動本地足球發展，希望借助傳媒影響力，讓港超能像東京奧運一樣掀起熱潮。

他不擔心免費電視直播會影響票房，「有觀眾喜歡入場看，如我們長途跋涉去看世界盃一樣，想感受熱鬧氣氛、親歷其境，但也有人喜歡看電視，這能滿足所有球迷。」

足總主席貝鈞奇（左）相信港超不受疫情影響，可如期舉辦。（袁志浩攝）

今日傳出政府因應疫情，限制大型活動最多只能讓500人參與，讓維港泳有機會停辦；香港田徑總會更煞停原定下周日舉辦的「新鴻基地產香港十公里錦標賽2022」（天水圍10K）。不過，貝鈞奇指暫未收到任何影響港超聯如期開季的消息，「做足所有防疫措施就可以，也不希望再停擺了。」

港足對上一次主場出戰，已是2019年11月於世界盃外圍賽對巴林。（資料圖片／袁志浩攝）

港足有望9月再主場出戰 或約戰緬甸

另外，港足對上一次主場出戰，已是2019年11月於世界盃外圍賽對巴林；港足主帥安達臣曾稱，希望在9月下旬的國際賽期在主場舉辦友賽，備戰明年亞洲盃決賽周。

足總行政總裁譚秋朗形容成事「機會好大」，一切仍待政府各部門審批，料下周內有決定。譚秋朗表示，若政府「開綠燈」，會舉辦一至兩場賽事，視乎能否物息對手。被問到潛在球隊是否來自亞洲，他回應：「會諗遠少少」。貝鈞奇則透露，馬來西亞國家隊曾表明想來港，惟因足總未能及時回覆作罷；「緬甸也有興趣（訪港），我們洽談中。」

足總CEO譚秋朗透露港足有望於9月底主場舉辦友賽。（袁志浩攝）

譚秋朗補充，屆時會首選香港大球場作主場，「因應港隊近期成績，我們估計有超過10000名球迷入場。即使要封閉球場前幾排座位，去確保跟球員有一段（防疫）距離也願意，因為閉門的話沒意思。」

至於假如外隊落實訪港，預計仍需按「3+4」模式檢疫，於「隔離泡泡」內比賽，但足總會爭取容許外隊在首三日可點對點到球場練習。而一切酒店及檢測等費用，將由足總承擔。