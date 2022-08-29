F1．比利時站｜咸美頓遭艾朗素狠批白癡　重溫始於15年前的恩怨

F1（一級方程式世界錦標賽）比利時站正賽，咸美頓（Lewis Hamilton）第一圈已跟前隊友兼老對手艾朗素（Fernando Alonso）碰撞，因而退賽，雖然咸美頓認錯，但兩人的賽後訪問才是「戲肉」。



艾朗素和咸美頓分別在第3和第4位起步，同樣在第二排出發的兩人一起跑便超越了第2位起步的紅牛車手佩雷斯，艾朗素升上第2、咸美頓第3，開始一輪鬥法。

來到5號彎，咸美頓嘗試由外檔爬頭，然而近乎完成爬頭後，右尾轆卻與艾朗素的左頭轆撞上，咸美頓的W13戰車即時被彈起、變成「頭下尾上」再重重地降落。咸美頓本來仍嘗試繼續作賽，但未幾便將冒煙的戰車停下，宣告退賽。

咸美頓的平治戰車與艾朗素的Alpine擦撞後，車尾彈起再重重落地，咸美頓稱當時已聽到波箱破裂的聲音，又稱自己「腰也幾乎斷了」。（Getty Images）

艾朗素撞上咸美頓後氣得在無線電大吼：「真是個笨蛋（Idiot）！竟然在外檔落閘！我的起步那麼好，但這傢伙只有在在頭位起跑的時候才懂開車！」他也被車Cam拍到在安全車期間，駛過已停下的咸美頓身旁之際，向對方揮動手指。此後咸美頓落寂地徒步的背影，也被廣大網民截圖，成為惡搞材料。

韋斯達賓排14位出賽照贏 咸美頓炒車法拉利又出事

咸美頓退賽後徒步離開賽道的畫面，成為惡搞材料。（F1TV）

咸美頓在返回車房後向車隊道歉，並在受訪時坦承自己犯錯：「今天絕對是我的錯，很不幸。賽車就是如此，我付出了一切、並嘗試在5號彎外檔爬頭，但我沒有留給（艾朗素）足夠的空位，我也因而付出了代價，這不是故意的，但不幸地事情就發生了。」

艾朗素駛經咸美頓退賽地點時揮動手指：

ALONSO LEVANTÁNDOLE LA MANO A HAMILTON CUANDO LLEGA A SU MERCEDES PARADO.pic.twitter.com/uBPgeWkXy2 — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) August 28, 2022

不過，當記者告訴咸美頓，艾朗素在無線電上稱他是「笨蛋」、「只有在領先時才懂得比賽」，咸美頓顯得甚為不快，道：「我沒什麼好回應的，我明白在那種時刻情緒會很激動，但知道他對我有什麼想法，也是好事。」他邊說邊笑，「他會公開地說出這些感受，還比較好呢，像我所說的，我不是故意的，而我會對此負責，成年人就應如此。」

記者再追問他有沒有什麼要對艾朗素說，他道：「在知道他說了什麼之前，我本來會（去找他說話），但現在不會了。」他之後再被追問對於艾朗素的批評有什麼感受，他停頓兩秒後道：「我才不在乎。」

咸美頓退賽後受訪時，坦言知道艾朗素對他的「評價」後，不會跟對方說話。（Twitter）

艾朗素最終在陸克萊被罰之下，以第5名完成賽事，他賽後亦淡化事件：「當時我只是太氣餒了，每次我們在第一、第二排起步或是在爭三甲時，總有事發生，幸好我的車性能很好，之後再沒有問題。我可以繼續比賽，而路易斯（咸美頓）就沒這麼好運了。」他續道：「當時我只是有點驚訝，但他（咸美頓）願意承認責任，是好事呀，只是第一圈的事件，沒什麼好說的。」

艾朗素生涯經常捲入爭議事件，最新傑作是抖暑期間突然宣布明年轉會阿士頓馬田，殺Alpine一個措手不及、也令車手市場陷入大混亂。（Getty Images）

咸美頓與艾朗素之間關係一向不算好，2007年，咸美頓以新秀身份出戰F1，效力麥拿侖車隊，隊友正是該年挾兩屆世界冠軍之勢來投的艾朗素，該年咸美頓已具備挑戰世界冠軍的實力，加上麥拿侖戰車性能優秀，令艾朗素與咸美頓為世界冠軍鬥得異常激烈，關係緊張，例如該年匈牙利站排位賽，咸美頓拒絕聽從車隊指示讓位予艾朗素，艾朗素即報復，在維修區堵住咸美頓、令他無法造快圈。

2007年，作為該年新秀的咸美頓（左）與艾朗素（右）一同效力麥拿侖，卻因爭奪世界冠軍而勢成水火，最終兩人同告失落標錦，冠軍落在法拉利的拉高倫手上。（Getty Images）

該年，麥拿侖車隊爆出與法拉利和雷諾車隊的「間諜門」醜聞，震撼全球體壇，艾朗素被指以相關證據要脅車隊。之後國際汽聯稱獲得由一名車手提供的「間諜門」新證據，麥拿侖因而遭重罰1億美元及取消全年車隊積分，但告密者是誰則無人知曉，此後艾朗素與麥拿侖關係完全破裂、也遭孤立，本來簽下了三年合約，最終只效力一年便回到雷諾。之後，艾朗素至今未再奪過世界冠軍，而咸美頓則成為平世界紀錄的七屆總冠軍。

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

更多F1相關報道：