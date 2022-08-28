F1．比利時站︱韋斯達賓排14位出賽照贏 咸美頓炒車法拉利又出事
F1（一級方程式世界錦標賽）比利時站，即使賽前因多位車手因更換限額以外動力組件被罰，導致起步排位大兜亂，排位賽已盡顯霸氣的紅牛車手韋斯達賓，第14位起步仍輕鬆封王，在車手榜與陸克萊的距離拉開到80分。
紅牛隊友佩雷斯得第二，排頭位起步的辛斯保住一席第三，法拉利另一車手陸克萊原本追上第五，車隊又一次判斷失誤令他最終變第六，痛失寶貴兩分。
比利時站首圈即出現狀況，分別以第三、四位起步的阿朗素和咸美頓，一次碰撞後咸美頓退賽。之後輪到愛快的保達斯因避車打轉後鏟上碎石地，命運跟平治前隊友咸美頓一樣，不能繼續賽事。
F1比利時站起跑順序（*為起步被罰格車手）：
1. 辛斯（法拉利）
2. 佩雷斯（紅牛）
3. 艾朗素（Alpine）|
4. 咸美頓（平治）
5. 羅素（平治）
6. 艾邦（威廉士）
7. 列卡度（麥拿侖）
8. 加斯利（艾法托利）
9. 史杜爾（阿士頓馬田）
10. 華迪爾（阿士頓馬田）
11. 拉迪菲（威廉士）
12. 麥奴臣（哈斯）
*13. 保達斯（愛快）
*14. 韋斯達賓（紅牛）
*15. 陸克萊（法拉利）
*16. 奧干（Alpine）
*17. 諾里斯（麥拿侖）
*18. 周冠宇（愛快）
*19. 米克舒密加（哈斯）
*20. 角田裕毅（艾法托利）
起步大兜亂 紅牛戰車顯威力
紅牛戰車在排位賽已展現超群實力，韋斯達賓即使在今站更換限額以外的動力單元組件，被罰在第14位起步，仍無損他輕鬆追上前列，最終順利封王，隊友佩雷斯跟他包辦頭兩名。同在頒獎台的辛斯，一臉無奈。
今站韋斯達賓及法拉利主將陸克萊（Charles Leclerc），Alpine的奧干、麥拿侖的諾里斯、哈斯的米克舒密加、愛快的周冠宇及艾法托利的角田裕毅，全部因為更換限額以外的動力單元組件而「罰格」，按例需罰退後20格，由於7架戰車一同受罰，仍需按排位賽成績定奪起跑次序。愛快的保達斯，則因更換波箱組件而罰退15格，因而排在所有被罰20格的車手之前。
法拉利無厘頭賭博又出事
結果罰格對戰果影響不大，韋斯達賓連追13級封王，陸克萊亦追至第五位，奧干連追10級第七位完賽，前列較大變動只有咸美頓炒車退賽。等一等，陸克萊跟阿朗素最終互換位置，阿朗素第五，陸克萊跌至第六，為什麼？又是法拉隊車隊做的「好事」。
「陸仔」最後兩圈仍排第五，與第六位的阿朗素拉開近20秒距離，以為穩奪10分，車隊突然叫他入維修站換紅胎做快圈，結果一出維修站便被阿朗素過頭。可憐陸克萊辛辛苦苦再追返上第五，卻因在維修站內超速被罰5秒。排名第五變第六（得10分變8分），又做不到最快圈速。為了博多一分，最終失去兩分。這種無厘頭高風險低回報賭博，只有法拉利才做得出。
今站後陸克萊不止追不近分數，被韋斯達賓以258分，拋離達80分之多。陸仔累積178分，被第三位的佩雷斯追至只有5分差距。
車隊榜方面，紅牛以431分，領先第二位的法拉利97分之多。累積334分的躍馬，已被304分的平治追至只有30分差距。
F1比利時站賽果
1. 韋斯達賓／紅牛
2. 佩雷斯／紅牛
3. 辛斯／法拉利
4. 羅素／平治
5. 阿朗素／Alpine
6. 陸克萊／法拉利
7. 奧干／Alpine
8. 華迪爾／Aston Martin
9. 加斯利 /艾法托利
10. 艾邦／威廉士