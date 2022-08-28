F1．比利時站︱韋斯達賓排14位出賽照贏　咸美頓炒車法拉利又出事

F1（一級方程式世界錦標賽）比利時站，即使賽前因多位車手因更換限額以外動力組件被罰，導致起步排位大兜亂，排位賽已盡顯霸氣的紅牛車手韋斯達賓，第14位起步仍輕鬆封王，在車手榜與陸克萊的距離拉開到80分。

紅牛隊友佩雷斯得第二，排頭位起步的辛斯保住一席第三，法拉利另一車手陸克萊原本追上第五，車隊又一次判斷失誤令他最終變第六，痛失寶貴兩分。



比利時站首圈即出現狀況，分別以第三、四位起步的阿朗素和咸美頓，一次碰撞後咸美頓退賽。之後輪到愛快的保達斯因避車打轉後鏟上碎石地，命運跟平治前隊友咸美頓一樣，不能繼續賽事。

咸美頓（前）首圈與阿朗素的戰車相撞後退賽。（Twitter＠F1）

F1比利時站起跑順序（*為起步被罰格車手）：

1. 辛斯（法拉利）

2. 佩雷斯（紅牛）

3. 艾朗素（Alpine）|

4. 咸美頓（平治）

5. 羅素（平治）

6. 艾邦（威廉士）

7. 列卡度（麥拿侖）

8. 加斯利（艾法托利）

9. 史杜爾（阿士頓馬田）

10. 華迪爾（阿士頓馬田）

11. 拉迪菲（威廉士）

12. 麥奴臣（哈斯）

*13. 保達斯（愛快）

*14. 韋斯達賓（紅牛）

*15. 陸克萊（法拉利）

*16. 奧干（Alpine）

*17. 諾里斯（麥拿侖）

*18. 周冠宇（愛快）

*19. 米克舒密加（哈斯）

*20. 角田裕毅（艾法托利）



起步大兜亂 紅牛戰車顯威力

紅牛戰車在排位賽已展現超群實力，韋斯達賓即使在今站更換限額以外的動力單元組件，被罰在第14位起步，仍無損他輕鬆追上前列，最終順利封王，隊友佩雷斯跟他包辦頭兩名。同在頒獎台的辛斯，一臉無奈。

今站韋斯達賓及法拉利主將陸克萊（Charles Leclerc），Alpine的奧干、麥拿侖的諾里斯、哈斯的米克舒密加、愛快的周冠宇及艾法托利的角田裕毅，全部因為更換限額以外的動力單元組件而「罰格」，按例需罰退後20格，由於7架戰車一同受罰，仍需按排位賽成績定奪起跑次序。愛快的保達斯，則因更換波箱組件而罰退15格，因而排在所有被罰20格的車手之前。

韋斯達賓、陸克萊和奧干今站瘋狂超車。（Twitter＠F1）

法拉利無厘頭賭博又出事

結果罰格對戰果影響不大，韋斯達賓連追13級封王，陸克萊亦追至第五位，奧干連追10級第七位完賽，前列較大變動只有咸美頓炒車退賽。等一等，陸克萊跟阿朗素最終互換位置，阿朗素第五，陸克萊跌至第六，為什麼？又是法拉隊車隊做的「好事」。

賽後陸克萊再次攬上身，說維修站超速是他的錯。（Getty Images）

「陸仔」最後兩圈仍排第五，與第六位的阿朗素拉開近20秒距離，以為穩奪10分，車隊突然叫他入維修站換紅胎做快圈，結果一出維修站便被阿朗素過頭。可憐陸克萊辛辛苦苦再追返上第五，卻因在維修站內超速被罰5秒。排名第五變第六（得10分變8分），又做不到最快圈速。為了博多一分，最終失去兩分。這種無厘頭高風險低回報賭博，只有法拉利才做得出。

韋斯達賓比利時輕鬆封王。（Getty Images）

今站後陸克萊不止追不近分數，被韋斯達賓以258分，拋離達80分之多。陸仔累積178分，被第三位的佩雷斯追至只有5分差距。

車隊榜方面，紅牛以431分，領先第二位的法拉利97分之多。累積334分的躍馬，已被304分的平治追至只有30分差距。

韋斯達賓的紅牛戰車率先過終點。（Twitter＠F1）

F1比利時站賽果

1. 韋斯達賓／紅牛

2. 佩雷斯／紅牛

3. 辛斯／法拉利

4. 羅素／平治

5. 阿朗素／Alpine

6. 陸克萊／法拉利

7. 奧干／Alpine

8. 華迪爾／Aston Martin

9. 加斯利 /艾法托利

10. 艾邦／威廉士

