F1．比利時站｜陸克萊慘中紅牛暗器　法拉利奇異戰術連對手也嘲笑

季初的陸克萊（Charles Leclerc），頭威頭勢，與韋斯達賓在前列爭一日之長短。暑假過後，這名法拉利車手沒有了開季的銳氣，反而增添了被命運玩弄的「黑氣」。

暑假過後的第一擊，陸克萊三甲不入，以第5名衝線，可惜因為在維修站超速1公里，結果被罰5秒，最終只得第6位。即使「陸仔」賽後不斷「認衰仔」，但錯不在他，亦不盡是在車隊，原來是戰車的測速感應器故障，竟然也與「韋少」有關。



陸克萊曾經高踞車手榜榜首，隨賽季進行，法拉利「有頭威無尾陣」的通病又出現，紅牛逐漸拉開與「躍馬」的距離，陸克萊僅得3個分站冠軍，韋斯達賓在今站前已獲8個冠軍。

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陸克萊因各種理由，曾經3度斷送領先的大好形勢，今站「黑氣」再度找上門。「陸仔」因引擎更換零件，需要在第15位起步。咸美頓與保達斯齊齊退賽，賽會出動安全車，陸克萊因輪胎工作溫度問題而需要換胎，在後方「再嚟過」，前列車手這段時間早已拉開距離，縱使陸克萊幾經辛苦追上，也只能在第5位，注定無緣頒獎台。

輪胎過熱，故此陸克萊早段已要換胎。（Twitter截圖）

法拉利得不償失

雖然紅牛在車手及車隊榜逐漸鞏固優勢，但賽季只進行一半，法拉利也不願輕言放棄。戰至末段，法拉利希望減少紅牛的分數，故此希望陸克萊換上較快的紅色軟胎，希望由韋斯達賓手中奪走最快圈速的1分。

陸克萊保住第5位，再取「紫圈」的話，必定是最理想，不過，貪字原來得個貧。

法拉利末段為陸克萊更換輪胎，希望搶走最快圈速的1分。（Getty Images）

車隊告訴陸克萊，「現在入站的話你會在艾朗素前0.1秒出站，就有空間造快圈」，陸克萊本來相反意見：「我真的不想冒險，但如果你想的話……但我真的不想冒險了。」工程師堅持召他入站，他最終乖乖跟隨車隊指令，在尾二一圈入站。

當陸克萊出站剛好與艾朗素碰頭，縱然「陸仔」稍稍領先，但輪胎未進入工作溫度，艾朗素輕易爬頭，陸克萊花了一圈半才收復失地，惜為時已晚，最後一圈奮力狂推，依然未能造出最快圈速。

法拉利搶不到1分，更「偷雞不成蝕把米」，陸克萊最後一次換胎時，在維修站內超速僅僅1分里，明文規定沒有寬限，結果「硬食」，賽後遭宣布罰5秒，意味他的排名降到艾朗素之後，僅得第六，冒險入站不僅搶分不成，連排名都失掉。法拉利戰術組又獻新猷，連受惠的艾朗素賽後也嘲道：「法拉利就是愛用一些奇怪的戰術。」

陸克萊搶分不成，連位置都失掉。（Getty Images）

陸克萊慣性認錯 真兇竟另有其人

陸克萊賽後一如既往地衝出來承認責任，「係我錯，就係咁簡單！跟車隊無關。」當然若車隊沒有冒險召他入站，也許能保住第五，但原來整場賽事的惡運，並非他想像般直接。法拉利話事人賓諾圖（Mattia Binotto）透露，「陸仔」戰車的測速感應器在賽事早段已因輪胎過熱而故障，究其原因，竟與韋斯達賓有關。

「回帶」到比賽早段，賽道一片混亂，「韋少」雖很快便從車群中突圍，但先有咸美頓撞上艾朗素、拉迪菲失控連累保達斯閃避時滑出賽道、史杜爾也被隊友華迪爾逼到草地上，一時間塵土飛揚，韋斯達賓賽後憶述：「當時我頭盔上的護目鏡（Visors）黏滿了塵土，我很快便要撕走第一片膠片了。」

這動作平常不過，偏偏當時身在他後方的就是陸克萊，「韋少」丟出的膠片，正好纏上了「陸仔」的右邊頭轆，彷彿慘中遊戲《瑪莉奧賽車》的「蕉皮」一樣。此後的一連串惡運——第5圈已要換胎而遭拋離、最後入站時超速致被罰，也是由這片膠片而起。

開賽初段十分混亂，包括咸美頓與艾朗素的相撞。（Getty Images）

連韋斯達賓也沒有想過膠片變蕉皮，他賽後直言是十分不幸的事件，「我不知道這事，是辛斯告訴我的，希望不是我的膠片造成問題，實在十分﹑十分不幸，當你在車群當中，一切也有可能發生。」

陸克萊連續兩站第6位完賽，以186分暫列車手榜第3位，落後榜首的韋斯達賓已有98分。

📰: Verstappen reveals dust on the first lap meant he ripped off a visor tear off.



Meanwhile, Leclerc (directly behind) had to pit after a visor tear off became stuck in his front-right brake duct.



Max: “I hope it wasn’t mine!” #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Pq8NnRmu0c — F1 Naija 🇳🇬 (@f1_naija) August 28, 2022

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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