賽車︱列卡度離隊被諾里斯一句寸爆　前上司一席話揭F1殘酷現實

F1打滾多年的列卡度（Daniel Ricciardo），即將離開麥拿侖的消息令人婉惜，身為隊友的諾里斯（Lando Norris）不止沒有溫言告別，還贈上一句：「根本不用同情車手」，冷漠無情得可怕。

最新輪到紅牛車隊總監、亦即是列卡度前上司漢拿（Christian Horner）補多刀，「現在的列卡度不是我認識的他」，再度揭開F1極殘酷的職場生態。



列卡度離開麥拿侖令外界婉惜，身為隊友的諾里斯卻以冷漠言論回應。（Getty Images）

諾里斯：我毫不同情列卡度

「四萬哥」當年在紅牛兩度在車手榜得第三，之後在雷諾表現亦獲好評，被認為具備爭冠潛力車手之一。誰不知車隊換完一隊又一隊，戰績每況愈下，加盟麥拿侖後的表現只能以失望二字來形容。賽季中途，麥拿侖已宣布下季換人，列卡度失去飯碗，前途未卜之際，隊友諾里斯一貫態度冷漠。

列卡度的最大問題，是遲遲未能適應麥拿侖戰車，諾里斯對這點毫不同情，「我討厭這樣說，但我會說不。人們甚至會因此憎恨我。」事實上，這位英國車手態度一向如此，論點並非新奇之處，只是當同事被辭退一刻說出來，難免有刻薄感覺。

F1車手成王敗寇，諾里斯對列卡度的處境一點也不同情。（Getty Images）

F1職場殘酷真相

諾里斯直言，永遠不會知道自己將來會否遇上同一難題，強調：「我只需要專注自己表現，專注在其他人身上並非我的工作。」他說，「我不是車手訓練員，不是來這裏提供協助，我是來交出自己最佳表現，就是這樣。」

「當人們開始期望那（幫助隊友）也是我工作一部分，情況會變得困難，實際上並非如此。」諾里斯續稱，「假如我連續幾年表現不理想，也可以是我車手生涯的終結，不能再留在F1，因此我必須盡可能專注在自己身上。」F1競爭激烈，車手時刻都要交出盡可能的最佳表現，工作可謂朝不保夕，諾里斯其實只不過說出F1本身的殘酷現實，也為自己做好心理準備。

對於外界有指麥拿侖將戰車設計成適合諾里斯的風格多於列卡度，英國人反駁那是「完全錯誤」，「我會說今年初的時候，戰車適合他多過我。戰車從各方面都完全不適合我，如果我可以選擇一種駕駛風格，這部車子完全不能給我任何一點我想要的東西。」他總結，「現在這部車無論如何都不是圍繞我來設計，純粹是車隊做出來盡可能最快的戰車。」

列卡度紅牛前上司漢拿說，如今的列卡度已不再是當年認識的那個他。（Getty Images）

紅牛前上司暗示當日分錯手

連身邊的現役同事兼拍檔也這樣說，很難期望紅牛車隊前上司漢拿有什麼好說話。漢拿先說：「情況令人非常傷感」（It's just very sad），繼而表明大家唔熟，「明顯地我對情況並不熟悉，只跟Daniel說過一點話。」然後狠話來了，「作為車手，現在的他已完全不是當年跟我們在一起認識的那個他。他曾是F1其中一個最佳車手，他絕對有那個能力。」

這句話意味列卡度曾具備爭冠實力，只是與紅牛「分手」後變成另一個人，似是暗示對方當年離隊是錯誤選擇。「他的信心被摧毀。我們昔日時常在頒獎台看到他拿着靴子喝酒，大笑着到處作怪，如今我們再也看不到這樣的他。」

漢拿說，期望列卡度持到機會延續F1生涯，「我認為F1有他在比沒有他更好」。然而大家心知肚明，去到33歲這樣的年紀，一次又一次被身邊後浪車手狠狠超越，沒有巨大財力背景支持下，列卡度相信難望持到車隊收留。