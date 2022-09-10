德甲｜馬高羅斯的完美復仇戰　首戰領萊比錫3球輕取多蒙特

「在多蒙特當然要爭逐冠軍！」這是馬高羅斯上任多蒙特主帥的「志氣Bite」。一季過後，四大皆空，獎盃無影，反而得到一封「大信封」，黯然下台。

馬高羅斯數個月後，捲土重來，被委任為RB萊比錫的新主帥，領軍首戰正好鬥舊東家多蒙特。



四大皆空即收信封

馬高羅斯（Marco Rose）在2021年夏天接過多蒙特帥印，準備大展拳腳，接任時直言以錦標為目標。不過，他的願望未有實現，德甲繼續不敵拜仁慕尼黑，更先後失落歐霸盃﹑德國盃及德國超級盃，四大皆空完成球季，其後突然接過「大信封」，結束短短一季的多蒙特執教生涯。

RB萊比錫今季聯賽戰績一般，僅得1勝2和2負，球隊決定辭退泰迪斯高（Domenico Tedesco）。馬高羅斯機會來了，被這支德甲新貴委任羅斯成為新帥，簽約兩年。在多蒙特經歷失意的一季後，在萊比錫出生的馬高羅斯，在自己家鄉獲得再就業的機會。

待業近4個月後，馬高羅斯接過RB萊比錫的帥印。（美聯社）

首戰鬥舊東家有好開始

馬高羅斯帶領萊比錫的首仗，恰好在聯賽碰上舊東家多蒙特，正是復仇的大好機會。開賽6分鐘即施下馬威，蘇保斯拉爾開出角球，柯賓奮不顧身頭槌建功，僅6分鐘打開紀錄，萊比錫早段領先多蒙特1：0。

萊比錫眾將似乎有意為新領隊爭一啖氣，開紀錄後再有威脅埋門，蘇保斯拉爾無人看管下起腳，可惜角度欠奉，被多蒙特門將美亞擋出。戰至上半場末段，華拿突破越位陷阱，可惜單刀射斜，其後蘇保斯拉爾禁區外勁射破網，場邊的馬高羅斯表現興奮，即與隊員相擁慶祝，似乎呼出一口烏氣。

馬高羅斯慶祝時相當肉緊。（Getty Images）

多蒙特換邊後積極搶攻，惟遲遲未能攻破萊比錫大門，反而再度失守。萊比錫後備入替的希達拉接應橫傳，輕鬆建功，84分鐘錦上添花，射成3：0，取得今季第2勝，以8分升上第10位。

馬高羅斯首度帶領萊比錫即取勝仗，對手更是解僱他的多蒙特，使這場勝仗來得更有意義，彷彿「爭返啖氣」。

後備入替的希達拉為萊比錫錦上添花。（Getty Images）

更多德甲相關報道：