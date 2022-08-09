英超︱迪姆華拿半價返RB萊比錫 未獲領隊杜慈「信任」失意車路士
撰文：吳慕兒
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車路士前鋒迪姆華拿（Timo Werner）在英超發展兩年，表現未如人意，感到領隊杜慈對他「不夠信任」，決意離隊。
他早前已回到德國，據悉RB萊比錫已跟車路士達成轉會費協議，只待今天（9日）體測通過便可完成手續。
車路士2020年以4750萬英鎊從RB萊比錫買入華拿，一度予人憧憬，然而兩季下來，勤力有餘，表現未符預期。
89次上陣攻入23球，入球轉化率25%，如只計英超，更為慘烈，56場入10球，入球轉化率不足18%。
雖然入球量不足，但華拿勤力跑動，又常常為隊友帶來助攻，仍是領隊杜慈麾下重要一員。關鍵是他對杜慈所安排的位置感到不滿，在訪問中自言「感到領隊的不信任」。華拿口中的不信任，源於只獲派踢翼鋒，而不是理想中的正前鋒位置。
他決意要走，車路士願成人之美，目的地是讓他發光發亮的RB萊比錫，轉會費據報約2500英鎊，只是他轉投車路士時的一半左右。「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，兩間球會已達成協議，只待體測通過即可落實。
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