美網｜施安迪女單奪冠追平8年前細威數據　賽後打開獎盃獲驚喜

美國網球公開賽女單決賽，世界排名第一、21歲的波蘭球手施安迪（Iga Swiatek）直落兩盤擊敗突尼西亞球手查比雅（Ons Jabeur，台譯加博），首次奪得美網冠軍。

施安迪常以可愛的場外舉動惹人注目，她今次奪冠後更實現另一心願，驚訝神情成為焦點。



施安迪打入美網女單決賽面對查比雅，本已是奪冠大熱門，她連取兩盤6：2、7：6(5)擊敗對手，首次成為美網冠軍，也是繼2020和2022年兩度奪得法網後，她生涯的第3次大滿貫錦標。

施安迪贏得決賽後開心得躺地掩面。（Getty Images）

除了年內兩奪大滿貫外，她今年亦已贏得7項冠軍，而上一位在一年內贏得至少7冠的女單球手，已要數到2014年的莎蓮娜威廉斯。

施安迪一年內奪得的錦標，包括多哈公開賽、印第安納韋爾斯公開賽、邁阿密公開賽、斯圖加特公開賽、羅馬公開賽、法國網球公開賽及美國公開賽冠軍。細威在2014年的冠軍中，則包括美網冠軍及年終賽冠軍。由於2022年尚有賽事，意味施安迪今年的錦標數或會更多。

施安迪一年內奪得兩項大滿貫錦標。（Getty Images）

年僅21歲的施安迪出名愛吃甜食，尤其是意大利甜品Tiramisu，她今年5月贏得羅馬公開賽後，明言：「我要吃很多Tiramisu去慶祝，而且絕對不會內疚！」賽會也非常貼心，在賽後記招上，記招主持向她道：「我聽說若你打開獎盃的蓋子，也許會找到一些什麼。」

施安迪先是一怔，再略帶猶豫地摸摸獎盃把手，然後叫道：「喔！」似乎已意識到會發生什麼事，她笑着拿起獎盃，又道：「天啊！你在開玩笑嗎！」

一打開蓋子，她仍忍不住驚呼：「嘩喔！這是誰做的！」她望向美國網球協會的董事Chris Widmaier，「是你嗎？」然後拿出獎盃裏的另一件「獎品」——一杯Tiramisu！Chris Widmaier回應道：「我們留意到你總是會打開獎盃的蓋子，今次我們希望你會在裏面得到一些東西，這是美網送給你的。」她笑道：「謝謝！我很開心，尤其我（比賽後）一直沒東西可吃。」

施安迪發現獎盃內有驚喜：

!!!!! pic.twitter.com/87PMt0TfDe — Out of Context Iga Swiatek (@SwiatekOOC) September 11, 2022

施安迪賽後也被捕捉到不少可愛時刻，她在獲頒260萬美元冠軍獎金的支票時，竟脫口而出道：「真慶幸不是現金！」惹得身邊的大會司儀爆笑。

隨着施安迪戰績越來越出眾，加上風趣的性格，令她人氣越來越高，她在贏得美網後道：「我需要時間沉澱一切，看看自己能如何反應，因為贏得美網跟在歐洲和澳洲贏得大滿貫的感覺很不一樣，我不知道大家對我的支持度會不會有變化，現在我會好好地觀察、學習一切。」

施安迪人氣越來越高。（Getty Images）

查比雅成為首位闖入美網女單決賽的非洲及阿拉伯球員後，雖然緣慳錦標，但她賽後仍表露出頑強意志：「幸好（輸的）是我，我的第一個WTA錦標已是經過重重困難、花了很多時間後才贏得，我相信今次（要贏得大滿貫）也需要時間，最重要的是先接受現實、由這場我輸了的決賽中學習。」她強調自己不會放棄，深信可再打入決賽。