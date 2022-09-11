港超聯｜流浪罰林衍廷無限期停賽　主教練回應：什麼方法也試過

網傳港超聯球隊標準流浪中場林衍廷早前參加「街場」賽事時，遭對手粗野侵犯後有報復行為，並在因事件遭球證兩黃一紅驅逐後，脫下球衣掟向球證。

流浪事後明言林衍廷違規，會作處分，主帥賴嘉輝在周日（11日）的高級組銀牌賽後回應事件。



標準流浪周日在高級組銀牌第一圈2：1淘汰大埔後，主教練賴嘉輝被問及林衍廷受罰一事，他指球會已跟林衍廷討論事件，對方雖承認錯誤，但球會即將無限期暫停他比賽，林也只能隨青年軍或獨自操練；是否停薪則有待決定。

本地足球｜標準流浪發聲明處分球員林衍廷 網傳踢街場片段惹熱議

賴嘉輝明言：「不是說抹殺他的機會，但我們有責任教好球員。希望他好好深思、反省，如繼續一意孤行、不改善自己脾氣跟性格，球會不排除不起用他，直至我們滿意為止。」

林衍廷遭流浪處分。（資料圖片／袁志浩攝）

賴嘉輝強調，林衍廷已非首次出現紀律問題，如早前代表港足U23到日本參賽時，便是醉酒生事被罰暫停港隊資格一年。而今次林未經球會批准參與其他賽事，粗野跟報復行為也直接影響球會聲譽，因此懲罰將更嚴厲。「他已是有知名度的球員，要注意行為舉止。過去球會什麼方法也試過，這次他不能再等人給予機會，要靠自己去說服我們。」