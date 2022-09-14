MotoGP．亞拉岡站｜馬昆斯4度手術後宣告復出　6屆冠軍能否攪局？

6屆MotoGP世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez）今年5月底宣布休戰、並在6月為右手上臂做第4次手術，希望解決一直以來困擾他的痛苦。

當時做完手術後，馬昆斯曾預料會在2023年才可復出，未料他周二（13日）宣布會在今周的西班牙亞拉岡站參賽。



馬昆斯上周參加聖馬力諾的季中測試、在手術後首次騎上本田戰車時，已有傳言他會在今季內復出，未料竟在今周便成事，他周二在Instagram放上影片，片中的他道：「大家也看到我臉上的笑容了，這意味我會去亞拉岡站，當然了，是去比賽！」

車迷當然擔心他會否再一次過早復出，導致如此情況，傷勢一直無法完全恢復，但馬昆斯解釋道：「我跟醫生和車隊談過後，認為對我來說，最佳的復康治療就是騎上電單車比賽，為明年儲里數練習。」

馬昆斯在6月接受第4次手術，希望解決困擾他近2年的問題。（Instagram）

阿拉岡站對馬昆斯而言是一場主場賽事，他說，能在亞拉岡的車迷面前比賽是「無價」的：「大家支持肯定會幫到我去度過整個周末，十分期待星期五我再次騎上車的時候。」大部份車迷都希望他不要過份催逼自己，而是慢慢重拾比賽節奏、以練習為主，不過馬昆斯早前也曾明言，絕不會因為傷患而改變自己的騎乘風格。

馬昆斯2020年意外骨折後過早復出 疼痛困擾兩年

馬昆斯在2020年西班牙站為追趕當時領先的昆達拿路（Fabio Quartararo），結果失控、嚴重炒車，令他的右上臂肱骨骨折，他首次手術後僅數天便又騎上戰車參加自由練習，最終因太過疼痛未能再賽，操之過急也損壞了手術時植入手臂內、輔助固定的軚金屬碟，令他需再做手術。

但他此後的治療一直不順利，第二次手術後的感染使他無法復原，第三次手術後，他便一直無法以自然的姿勢騎乘，更痛苦得直言「一點都不享受騎車」。自此他都只能斷續出賽、也未能交出像以往般的壓倒性表現，2021年他錯過了開季首兩場及最後兩場比賽，以集中讓傷勢復原。

馬昆斯近三季都苦於傷患困擾，無法出戰完整賽季。（Getty Images）

今季馬昆斯原定可作完全復出，惟到第二站的印尼站，他由練習到賽前熱身練習期間一共炒車4次，最後一次更是嚴重的high side（車手由戰車往高處拋出），此後他再度遭到複視困擾，然後再度休戰，終於到5月底宣布無限期休戰，到6月為右上臂做第4次手術，因其肱骨此前扭轉了30度，該手術為此作矯正。

馬昆斯做第4次手術，矯正本來扭轉了30度的肱骨，留下長長疤痕。（Instagram）

馬昆斯缺席5站仍是本田一哥 本田：沒了他就像瞎了

第4次手術後，馬昆斯一直未有明確的復出時間，但估計會在2023年才回歸。不過手術後，馬昆斯一直在社交媒體更新自己的復康情況，加上他即使缺席了5站比賽，至今仍是MotoGP車手榜排名最高（第15位）的本田車手，令本田也明言：「沒了馬昆斯，我們就像瞎了一般」，意味戰車的發展失去了方向。

直至上周，馬昆斯終於參加了聖馬力諾站後的季中測試，測試本田戰車、為本田提供有用的回應及數據，在測試中，他亦在4部本田戰車中排首位，證明他雖然頻頻休養，但仍然是本田賴以求存的星將。

昆達拿路願望成真 馬昆斯真有能力添變數？

有趣的是，今季MotoGP車手冠軍之爭白熱化，在車手榜領先的昆達拿路苦於山葉戰車戰力疲弱，每場也遭多架杜卡迪「圍攻」，目前已遭次席的杜卡迪車手巴尼亞追至只得30分差距，在餘6輪賽事之下，衛冕岌岌可危。

昆達拿路早前曾笑言，希望馬昆斯早日回歸「去挑戰杜卡迪們」，如今願望成真，但馬昆斯又是否一回歸就能挑戰巴尼亞，或是反而會令昆達拿路失分，仍有待觀察。

另外，馬昆斯明年的本田隊友也在今站復出——鈴木車隊也宣布，早前在奧地利站右腳腕受傷的美亞（Joan Mir）也會參加今站，他將在賽道接受最後的檢查，確保可以出賽。