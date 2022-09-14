歐聯｜兩日本中場光芒四射　士砵亭主帥：每個教練都要有個日本人

周三凌晨（13日）的歐聯賽事，兩名日本國腳鎌田大地和守田英正分別上陣，兩人的正面態度，賺盡球迷和主帥的讚譽。



26歲的日本中場鎌田大地在歐聯為法蘭克福上陣作客馬賽，最終法蘭克福以1：0力克對手，奪得球會史上第一場歐聯勝仗。表現活躍的鎌田大地，末段一度憑一次單刀將皮球送入網窩，以為將比數擴至2：0的他興奮狂奔慶祝後，入球卻遭最新科技「半自動越位偵測」判定為無效，從系統的立體圖像顯示，鎌田的腳趾稍稍超過了越位線。

鎌田大地分享了自己被判「腳趾越位」的立體圖，矢言「下次會入波」。（Instagram）

鎌田大地似乎也大感無奈，他在賽後於Instagram即時動態上載了自己越位的立體圖，寫道：「這就是現代足球啊」，不過他的心態相當正面，沒有怪罪於科技，而是決心會做得更好：「下次我會入球的」。鎌田大地當時被判定越位後也沒有洩氣，立刻嘗試再爭取入球，活躍的表現令他獲選為該仗的MVP，即使沒有入波，表現也獲認可。

鎌田大地獲選為賽事MVP。（Instagram）

另一日本中場守田英正同晚為士砵亭主場對熱刺，雖然賽前被看低一線，但士砵亭竟在下半場補時連入兩球，以2：0獲勝。賽後，主帥魯賓阿莫廉（Rúben Amorim）講起守田時不禁道：「所有教練都應該要擁有一個日本球員，透過他們，你才會了解到一個總是為球隊著想的球員是什麼模樣。」

守田英正對熱刺表現出色。（Getty Images）

阿莫廉續道：「（守田）每日都道歉上千次，總是十分尊重別人，願意踢任何位置，總是想學習進步。對他，我能說的只有好事。越來越多日本球員在歐洲落班，而他的技術十分好，他能踢6號和8號位，我對他很滿意，也很慶幸簽入了他。」