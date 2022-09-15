歐聯｜曼城夏蘭特「功夫腳」奠勝　得戚回應舊隊友：守我唔到啦

艾寧夏蘭特倒戈鬥舊東家多蒙特，依舊「無面畀」，接應末段簡斯路妙絕的傳中，以一記「功夫腳」建功，助曼城4分鐘內連下兩城反勝，難怪夏蘭特賽後亦得戚地說：「佢哋守唔到我啦！」



歐聯G組，由曼城主場對多蒙特，主角當然落在艾寧夏蘭特（Erling Haaland）身上，這名挪威神鋒首度倒戈鬥舊東家，今仗與另一名多蒙特舊將艾簡治（Manuel Akanji）齊齊正選披甲。

夏蘭特入球停不了 助曼城反勝舊東家 車路士主場失分

艾簡治今仗同樣倒戈鬥多蒙特。（Getty Images）

曼城末段4分鐘反勝

曼城與多蒙特上半場互無紀錄，換邊過後，「藍月亮」卻是先失守的一方。多蒙特一次角球攻勢，馬高列奧斯（Marco Reus）禁區內傳中，比寧咸巧妙地搶點頭槌建功，56分鐘先開紀錄。

祖迪比寧咸搶點頭槌建功，助多蒙特先開紀錄。（Getty Images）

曼城主帥哥迪奧拿不敢怠慢，立即「撳掣」，換入艾華利斯﹑貝拿度施華及菲爾科頓，戰至末段終有斬獲，史東斯禁區外勁射，轟出一記世界波破網追平。

曼城其後乘勢進逼，簡斯路在左路以右腳腳面傳中，落點恰到好處，夏蘭特在兩名多蒙特中間使出「功夫腳」建功，結果助曼城4分鐘內連下兩城反勝。首戰倒戈即射破舊東家，夏蘭特未有慶祝，舉起左手示意。

夏蘭特銳不可當，使出「功夫腳」射破舊東家。（Getty Images）

夏蘭特以入球回應舊隊友

「我知點守夏蘭特！」多蒙特守將舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）曾如此說道。夏蘭特今仗以行動反擊舊隊友的言論，賽後更得戚表示：「佢哋守唔到我啦，我又入波。」不止舊隊友，連夏蘭特的現任隊友都中槍，「今仗兩個入球同樣高質，坦白說，我的入球更精彩，因為有簡斯路的妙傳。」

夏蘭特入球後未有特別慶祝。（Getty Images）

哥迪奧拿將夏蘭特與兩大球星相題並論

曼城以夏蘭特一記意想不到的「功夫腳」奠勝，哥迪奧拿直言就是夏蘭特天生的優勢，這球同時令他憶起兩名球星，「我想起我的恩師告魯夫（Johan Cruyff），他當年在魯營對馬體會時，曾經攻入過一球類似的入球。另一位就是我的朋友伊巴謙莫域，夏蘭特與他一樣，即使皮球像屋頂，他也有能力轉化為入球。」

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