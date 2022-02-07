彭帥宣告退役　質疑有人炒作微博事件：只是誤會　澄清失蹤傳聞

中國網球好手彭帥於冬季奧運期間在中國奧委會陪同下，透過翻譯以普通話接受法國報章《隊報》（L'Equipe）訪問，回應了有關微博事件，及有指她被性侵及失蹤的消息。



36歲的彭帥去年11月的微博事件後，一度突然消失在公眾眼前，惹來外界熱切關注。對此，彭帥感謝眾多網球員、甚至體育界人士的關心，但認為這只是源於誤會。

她承認，自己曾經刪除一條微博，但被問及原因時，她只說：「因為我想這樣做」。

她又表示，外界對該微博有「莫大的誤會」，並不希望其意思被曲解，或被媒體繼續炒作。

「我很少看外國新聞，所以不太留意到大家的關注，當我聽到消息時，我沒想過事件會鬧得這麼大，我也想知道是為什麼。我的私生活不應跟體育及政治掛鈎，體育也不該政治化。」

彭帥在北京冬奧期間接受訪問，再次否認被性侵及消失。（Getty Images）

她亦否認自己曾被任何人用任何方式性侵，同時表示自己從來沒有「人間蒸發」。「每個人都能看見我，只是太多人聯絡我，我沒可能回覆所有訊息，但我一直跟最親密的好友保持聯繫。」

「我有回電郵，也有跟WTA聯絡。可是去年尾時，他們網站上的通訊系統變了，有很多球手都無法登入。」彭帥強調，自己過去數月的生活跟平時一樣，「沒有特別」。

曾是女雙世界排名第一的彭帥表示自己會退役。（Getty Images）

最後，彭帥透露跟國際奧委會（IOC）會長巴赫（Thomas Bach）會面及共晉晚餐，並一同觀看中國對挪威的冰壺賽事，席間跟對方討論未來動向。

她因此向記者確認，自己會高掛球拍，「考慮到我的年紀和做過不少手術，疫情下也有一段時間沒有打球，我認為要重拾體能是件很困難的事。」

彭帥於2001年展開職業生涯，其女雙世界排名曾高踞世界第一，更曾分別於2013及2014年，贏得溫布頓與法網女雙冠軍；2010年廣州亞運，她亦是女單及女子團體金牌得主。她最近一次參賽，已是2020年2月的卡塔爾網球賽。