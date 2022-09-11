高級組銀牌︱流浪挫大埔　兩隊後衛當中鋒　姚浩明被指挑釁對手

作為本地歷史最悠久的盃賽，高級組銀牌終在相隔兩季後復辦，今屆賽事由10隊角逐，因此設有第一圈賽事，勝方將晉級八強。

賽事開鑼首戰由升班馬和富大埔鬥標準流浪，兩隊各自派後衛串演中鋒取得入球，流浪終險勝2：1。

流浪姚浩明在球隊攻入第二球時，走向大埔加比爾面前慶祝，大埔主帥李恆匯直言此行為「明顯有挑釁成份」；流浪則回應，相信是球員爭勝壓力太大，希望他們能保持克制。



大埔今場先收起鍾偉強、利馬、安達等資深球員，起用倒戈的鄭子森、首度亮相的謝家榮、王力威等；正選平均年齡為25歲。

另一邊廂流浪亦未能以最佳人腳迎戰，雖有祖連奴停賽復出，但中場林衍廷因場外紀律問題被球會處分，消失於比賽名單；林嘉緯亦缺陣。大埔球迷比賽初段於敵對擁躉打氣時，不斷叫出「林衍廷」跟「Fat gor（林的花名）」，諷刺對手。

祖連奴今仗十分活躍，上半場已多次起腳。（袁志浩攝）

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上半場流浪攻勢主要依靠左路的祖連奴，這位巴西外援相當活躍，14分鐘跟劉智樂與盧均宜配合，造就盧均宜右路窄角度大力抽射，謝家榮僅僅擋出底線。流浪另一威脅來自高空優勢，日援林遼太跟林學曦分別頭槌頂中門柱跟門楣，有點欠運。

相反大埔反擊差點先開紀錄，鄭子森30分鐘左路力壓守衛起腳，惟射門太正；未幾他兩次從右路推至中間燙射，但又都無功而還。

流浪換邊後由法蘭度踢中鋒，終於由此子先開紀錄。（袁志浩攝）

流浪後衛當中鋒先開紀錄

換邊後大埔率先變陣，換入鍾偉強；流浪調入法蘭度回應，本司職後衛的他改踢中鋒，戰至67分鐘終於收效，在禁區內混戰中快腳抽入，助流浪打破僵局成1：0。入球後的法蘭度隨即墮後轉為防中，84分鐘，今仗多番起腳的祖連奴終有斬穫，他右路大位施「招牌式」內彎球破網成2：0。

姚浩明跟加比爾的小插曲因一次爭頂而起。（袁志浩攝）

姚浩明走向對方面前慶祝

不過此時卻發生一段小插曲，流浪後衛姚浩明較早前因跟大埔加比爾爭頂後受傷，需要包紮頭部止血。而正當大部份流浪球員祝賀祖連奴的入球之際，姚浩明故意走到加比爾面前跳起握拳慶祝，之後雙方開始口角。加比爾結果的頭輕輕碰到姚浩明的臉部，後者立即倒地，球證調停後向兩人各出示一黃。

補時階段大埔左路落底傳中，皮球笠過梁興傑手頂，加比爾飛身撞入空門，追至較接近紀錄，但最終流浪仍險勝2：1，晉級後於10月23日的半準決賽對香港U23。

大埔主教練李恆匯認為球迷經驗不足。（袁志浩攝）

流浪主帥：球員壓力大易「興奮過頭」

大埔主教練李恆匯賽後指球隊外援前鋒保連奴受傷，影響攻力，加上球員欠缺港超經驗，「一次犯錯足以致命」，「細節要再磨練，要成長，但樂見球員很有紀律，態度鬥志可嘉，失了兩球都盡力爭取入球。有信心他們未來可以贏波。」

流浪主帥賴嘉輝也透露，球隊陣前有林嘉緯跟余在言突然受傷，加上林衍廷內部停賽，打亂部署，「雖然順利贏波，但發揮不太滿意，只我們要求的差距甚遠。球隊信心有點動搖，一定要再提升，否則不可能晉級更後階段。」

談到姚浩明跟加比爾的衝突，李恆匯直言姚是明顯挑釁，「贏或輸對我們未必最重要，盡全力就可以。但想不到輸波都被挑釁，我認為很有問題。」

流浪主帥賴嘉輝認為球員爭勝壓力比往時大，令場上行為有可能過火。（袁志浩攝）

賴嘉輝就表示，看不清姚浩明跟加比爾爭頂與之後衝突的經過，認為可能是大戰氣氛令球員緊張，或「興奮過頭」，呼籲麾下要克制，教練團稍後也會跟當事人溝通。

流浪今季首仗先有祖連奴「報復」徐宏傑領紅，事件引發風波；其後林衍廷場外違紀，到今場又有姚浩明跟加比爾一事。

賴嘉輝稱，流浪今季由弱旅轉為有力挑戰前列的球隊，球員難免承受更多壓力，要突破心理關口，「不知道壓力關不關事，希望球員在這樽頸位能拿揑到平衡，不要因想贏波就在場內做出過火行為。」