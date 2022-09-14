硬地滾球｜港隊出戰世界挑戰賽　橫掃9面獎牌　楊曉琳奪兩金

香港硬地滾球代表隊出戰羅馬2022硬地滾球世界挑戰賽，最終以5金2銀3銅的佳績完成。



硬地滾球世界挑戰賽在9月6至14日於意大利羅馬舉行，港隊早前先在個人賽橫掃獎牌，當中包括4金2銀2銅：金牌得主包括楊曉林（女子BC2級個人賽）、謝德樺（男子BC3級個人賽）、何宛淇（女子BC3級個人賽）及梁育榮（男子BC4級個人賽），龍子健（男子BC1級個人賽）和郭海瑩（女子BC2級個人賽）分別獲得銀牌，梁美儀（女子BC1級個人賽）及張沅（女子BC4級個人賽）獲銅牌。

之後港隊轉戰雙人及團體賽，並再添1金1銅。在混合BC1/BC2級團體賽，3位在個人賽均有獎牌落袋的港將龍子健、郭海瑩及楊曉林由分組賽全勝出線後，再於4強及決賽分別擊敗法國及巴西，奪得金牌；至於在混合BC4級雙人賽，梁育榮與劉慧茵合作，在小組奪得3連勝，惟在4強不敵泰國，進入銅牌戰，最後擊敗阿塞拜疆獲得銅牌。

更多本地體壇新聞：