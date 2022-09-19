西甲｜雲尼斯奧斯無懼馬體會球迷熱情招待　慶祝隊友建功舞照跳

馬德里打吡前夕，皇家馬德里的雲尼斯奧斯惹來「跳舞風波」，增添打吡戰的話題性。馬體會球迷早在開賽前已經「招呼」這名巴西新星，雖然雲尼斯奧斯今仗沒有進賬，但同鄉洛迪高建功後，他亦無懼馬體會隊長的警告，齊齊跳起「開心舞」。



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「跳舞風波」緣於皇馬對馬略卡一仗，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）建功後跳舞，被西甲經理人協會主席斥他不尊重對手，更出言種族歧視他的舉止像「馬騮」。一方有難，八方支援，巴西球壇群起撐雲尼斯奧斯，連球王比利都有開腔。

正值馬德里打吡前夕，馬德里體育會隊長高基則表明，建議雲尼斯奧斯不要在慶祝時跳舞，否則後果自負。

雲尼斯奧斯祖利亞被斥「馬騮」 巴西球壇發聲強調繼續跳舞

雲尼斯奧斯對馬略卡一仗跳舞慶祝，引起軒然大波。（Getty Images）

馬體會球迷的「熱情款待」

以為入球後跳舞才會被「招呼」？太天真了，馬體會球迷在開賽前已經發功，在主場外等待入場時，高唱「雲尼斯奧斯是馬騮」，更有一名球迷高舉猴子公仔。馬體會球迷對雲尼斯奧斯的歧視愈演愈烈，連球會方面也看不過眼，隨即在社交網站貼文，呼籲球迷尊重對手。

馬體會球迷場外肆意種族歧視雲尼斯奧斯。（Twitter截圖）

皇馬的洛迪高與曹亞文尼一次配合，交波後隨即走位入楔，接應曹亞文尼恰到好處的妙傳，第一時間近射破網，皇馬18分鐘打開紀錄。同鄉洛迪高建功，雲尼斯奧斯隨即上前慶祝，二人沒有理會自己在馬體會主場，依然忘我地跳舞。主場球迷當然「眼火爆」，立即向場內擲下雜物。

Special camera for Rodrygo's amazing goal against Atletico 🤩

pic.twitter.com/dDj8x0r20w — 🆉🅸🆉🅾🆄 (@zi_46) September 18, 2022

雲尼斯奧斯花巧過人不果

雲尼斯奧斯下半場亦有惹火的鏡頭，當他在左路面對兩名馬體會守將時，竟然使出「彩虹過人」（Rainbow Flick），不過未能成功，馬體會球迷隨即高呼「笨蛋」。對於雲尼斯奧斯以這種輕佻的方法嘗試過人，主帥安察洛堤直言有更好的處理方法，但這就是他，不能剝奪他的才能。

雲尼斯奧斯今仗成為對方及球迷的攻擊對象。（Getty Images）

皇馬上半場由華維迪再下一城，即使馬體會的馬里奧靴莫素在末段追成較接近紀錄，皇馬依然以2：1作客力克同市宿敵，聯賽開季6戰全勝重返榜首。

華維迪再有進賬，助皇馬力克馬體會。（Getty Images）

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