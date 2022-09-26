費達拿退役｜優雅球王年少同樣輕狂　敵不過歲月依然俘虜球迷的心

網球迷最不想看到的畫面終於出現！41歲的費達拿與拿度合作戰畢利華盃雙打後，正式高掛球拍，宣讀感言時聲淚俱下，相信不少球迷的眼淚隨着落下。

「費天王」的一舉手，一投足，也散發着優雅的味道，但原來費達拿也曾經輕狂過。



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「（網球生涯）這是一趟完美的旅程，我願意重頭再來一次！」縱然費達拿（Roger Federer）願意，但光陰不會往後退，大家還是要接受「費天王」掛拍的事實。

費達拿正式告別網球生涯。（Getty Images）

費達拿在網壇地位無庸置疑，在球員或球迷的心目中，他就代表「優雅」，不論在場內或場外，原來優雅背後，也曾經經歷一段輕狂的歲月。

年少輕狂的費達拿

當費達拿3歲時，父母帶他進入一所巴素利的網球會，變成改變費達拿人生的重要一步。網球與費達拿的羈絆愈來愈深，同時愈來愈認真看待網球這一回事，一步一步朝職業球手的方向邁進。

年少時的費達拿，球技與成績都不是最突出的一個。當他9歲時，遇上另一位改變他人生的人——卡達（Peter Carter），這名澳洲籍前球手慧眼識英雄，看得出小費達拿的潛能，並向自己的父母稱費達拿擁有「無窮的才能」，指他非池中物，其後二人正式建立教練與球員的關係。

在卡達的循循善誘下，費達拿在技術上提升不少，有時在場上更有超乎想像的發揮，歸功他的情緒，但卻是兩面刃。成也情緒，敗也情緒，若果費達拿不如意時，發脾氣在所難免，怒擲球拍、大呼小叫是家常便飯，更曾經因此被球證警告。

費達拿都曾經輕狂過。（資料圖片／Getty Images）

關於掟球拍，費達拿不只有經驗，更有心得，「我擲球拍有技巧，向網擲過去，就不會擲爛球拍，否則我需要向父母要求更換球拍，這一切都與金錢有關。」

青年時期的費達拿，基本上與「壞孩子」一詞劃上等號。瑞士前球手羅錫（Marc Rosset）早年受訪時，憶述首次與費達拿練習的印象，「他（費達拿）當時很懶惰。一般而言與前輩訓練會有壓力，想表現得更好。他卻一臉不在乎。」

這個費達拿，與如今溫文有禮、風度翩翩的費達拿，確實有莫大的反差。

出道初期的費達拿，留着一把長髮。（資料圖片／Getty Images）

收火轉戰成年組 突收噩耗

隨年紀增長，費達拿逐漸在溫布頓等大舞台登場，縱然是青年組，他開始醒覺，一名頂級球手在大滿貫亮相，豈能如此暴躁。當費達拿學懂控制情緒後，成績直線上升，1998年贏得溫網青年組男單錦標，並登上「世一」告別青年組。

有時候，經歷才令人突然成長。2002年，費達拿恩師卡達在南非渡蜜月時，不幸遇上車禍離世，當時正在多倫多出戰的費達拿，突然收到噩耗，難以接受這個事實，立即離開酒店，在街頭歇斯底里地呼叫。

即使卡達離世多年，但費達拿的情誼仍在，「費天王」2019年接受《CNN》訪問時，說起恩師，依然哭成淚人，同時成為他生涯的轉捩點，「他（卡達）離開人世，好像喚醒了我，然後我開始非常努力地訓練，他真的是我生命中一個超級重要的人。」

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卡達（左）是費達拿的恩師，卻在2002年遇上車禍離世。（Twitter截圖）

正式踏上球王之路 生涯最難贏的大滿貫

卡達離世一年後，費達拿首度稱霸溫布頓，正式踏上球王之路。2003至09年，絕對是費達拿的黃金時代，7年間狂掃15項大滿貫冠軍，接近壟斷網壇，同時展開他與拿度的瑜亮之爭。

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費達拿2003年首奪溫布頓冠軍。（資料圖片／Getty Images）

縱然兩人惺惺相惜，但拿度堅守法網的橋頭堡，成為費達拿囊括四大滿貫的最大阻礙。2009年，「泥地王」爆冷16強不敵蘇達寧（Robin Soderling），「費天王」衝擊法網的高牆彷彿倒下了，餘下的就看費達拿的造化。

拿度在2009年法網爆冷16強止步，費達拿衝擊全滿貫的高牆彷彿倒下了。（資料圖片／Getty Images）

費達拿16強遇上哈斯（Tommy Haas），兩盤落後下，第三盤第8局遇上破發危機，一旦失守，大有機會被踢出局。費達拿該仗發揮不順，當時落後30-40，哈斯回擊至費達拿的反手位置，「費天王」卻出其不意地移橫，改以正手抽擊斜線得分，這分成為今仗轉捩點，打斷哈斯的氣勢，並扭轉敗局晉級。

費達拿這記正手，連哈斯也意想不到，「他（費達拿）全日的正手也打失，卻在關鍵一球得手。」

費達拿的晉級路途更平坦，反勝哈斯後，4強又與狄柏度鬥足5盤，最終力挫蘇達寧奪冠，首次亦是最後一次高舉法網獎盃，如願囊括四大滿貫。拿度出局，費達拿需要克服心中的高牆，他在奪冠坦承：「我接近崩潰，壓力極大，我好像在打4場決賽一樣。」

費達拿如願贏得唯一的法網冠軍，喜極而泣。（資料圖片／Getty Images）

轉字頭不再無敵 一番感言見證級數

千禧年代是費達拿的巔峰時期，亦是最「圈粉」的一期，球迷們因為戰績及瀟灑球風而愛上費達拿。全盛時期的費達拿，接近無敵，但在比賽角度，一面倒的賽事未免沒趣，總有球迷抱着鋤強扶弱的心態支持對家。

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踏入2010年代，祖高域的崛起，網壇變成「三強鼎立」，費達拿年紀漸長，不再壟斷。自2010年澳網封王後，一直與大滿貫無緣，以為「費天王」的時代就此過去。2017年，費達拿在墨爾本再度力挫老對手拿度稱霸，打破7年的大滿貫荒，費達拿的奪冠感言，對拿度的一番話盡顯級數。

「當我們碰面時，相信沒有想過在決賽碰頭。我替你（拿度）的回歸感到高興，甚至我不介意今仗落敗。網球是一項競技運動，必須要分勝負，但若然有和局的話，我十分樂意接受，並與拿度分享獎盃。」

費達拿再挫老對手，2017年再奪澳網冠軍。（資料圖片／Getty Images）

費達拿踏入3字頭後，縱然沒有20多歲的「屈機」，看着他一次又一次陷入落敗邊緣，但總有方法扭轉敗局，這種球味及打不死的精神，令「費天王」俘虜更多球迷的心。

生涯黃昏遇上膝傷，即使多次開刀，費達拿依然堅拒輕易言棄，一直努力嘗試返回賽場。不過，一次又一次的手術，沒有根治他的膝傷，反而帶來更多的失落，最終難敵傷患，結束24年的職業生涯。

費達拿的英姿，將會留在球迷們的腦海中。（資料圖片／Getty Images）

費達拿說過：「以自己的方式與網球及球迷說再見！」他做到了，至少在球場與球迷告別，相信全球球迷亦感激網球壇有過這一段動人時光，心中只有一句說話要講：

謝謝你，費達拿。

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