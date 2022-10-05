體育熱話｜沙特阿拉伯成功申辦2029冬季亞運　主辦城市「不存在」

沙特阿拉伯近年積極主辦如F1錦標賽與拳賽等國際矚目的體育盛事，為國家尋找新的財源。沙特阿拉伯在當地時間周二（4日）宣布，將主辦2029年冬季亞運會，而主辦城市Trojean現今竟「不存在」。



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沙特阿拉伯奧委會宣布，已取得2029年冬季亞運主辦權，主辦城市是由海灣阿拉伯國家旗下「Neom Project」其中一部分、現正興建的城市Trojena。

沙特阿拉伯奧委會宣布贏得2029亞洲冬運會主辦權。（Twitter）

Tojena位於沙特阿拉伯西北部，海拔高1500米至2600米不等，面積達60平方公里。當地氣候與沙特境內其他地方不同，冬天氣溫會跌至攝氏零度以下，全年平均氣溫亦比其他地方低10度。城市預期將於2026年完工，建成後預計能讓遊客全年體驗戶外滑雪、水上運動與冒險活動等，務求成為世界知名的旅遊景點。

Trojena概念圖片。（Neom官網）

「Neom Project」計劃行政總裁Nadhmi Al-Nas在Twitter上指，Trojena將有頂級基礎設施，能在沙漠中心創造出冬季環境，令這一屆冬季亞運賽事成為史無前例的世界盛事。

根據「Neom Project」官方網頁資料，現任沙特阿拉伯首相兼王儲穆罕默德（Mohammad Bin Salaman）是計劃發起人兼主席，計劃總支出達4400億歐元，實屬驚人。



上屆冬季亞運是在2017年，於日本札幌與帶廣兩座城市舉辦，共有32個國家參加。