Jumbo曾淑雅維港美景下晨操　示範普拉提輕鬆五招促進血液循環

熱愛戶外運動的藝人曾淑雅（Jumbo），近日分享外出「晨操」短片，她帶着一個普拉提小球到海旁，在美麗的維港背景下示範五組不同的普拉提（Pilates）動作，同陽光玩遊戲兼促進血液循環。



曾淑雅（Jumbo）帶着一個普拉提小球到海旁，在美麗的維港背景下同陽光玩遊戲。（Instagram）

曾淑雅在帖文中稱，「大清早！來個小練習！配上溫和的陽光！血液循環speed up❤️‍🔥。」

曾淑雅示範五組普拉提：

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曾淑雅示範的五組普拉提動作，由淺入深，先是兩招簡單的抬腿動作熱身，然後加入一點難度，以小球反覆做出三組不同動作。難度看似不高，但正如她所說，能促進血液循環，如能持之以恆，也是一個不錯的練習。

曾淑雅早前帶媽媽元朗行山：