歐霸｜沙卡一箭定江山　阿仙奴作客小勝　球迷睇波卻無故「受襲」

如果安坐家中都可以現場睇波，相信是不少球迷的願望，但原來有時也要付出代價。

阿仙奴在歐霸分組賽作客挪威的波杜基林特，憑布卡約沙卡上半場的入球奠勝，這名英軍新星其中一次射門，卻變成「襲擊」球迷，該名「受襲」的球迷反應十分惹笑。



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歐霸A組，阿仙奴作客挪威的波杜基林特，主帥阿迪達決定輪換，前線以尼基迪亞擔正任單箭頭，奧迪加特﹑布卡約沙卡及雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）從後支援。沙卡上半場與隊友撞牆配合再入楔，起腳時省中對方再彈向自己，有運地彈入網，並成為全場唯一入球，結果兵工廠一球小勝波杜基林特，3戰全勝高踞小組首位。

波杜基林特隆重其事，開賽前主場放煙花。（Getty Images）

阿迪達對戰果感到滿意，他一再強調波杜基林特實力非凡。談及入球功臣沙卡，「達Sir」坦言這名英格蘭新星仍有進步空間，「他（沙卡）有時表現很出色，但仍有不少進步空間，尤其是在防守上，今仗很容易被對方的左閘上前助攻，他需要向自己要求更多。」

布卡約沙卡以幸運入球助阿仙奴奠勝。（Getty Images）

住得近未必好 球迷受驚嚇一嚇

如果可在家中觀看現場球賽，是不少球迷的心願，而波杜基林特的主場Aspmyra Stadion就可以做到這一點，這個球場看台的後方正是民居。不過，住得近都未必好，安坐家中免費睇波，當然要付出代價，一名球迷卻飽吃驚風散。

入球功臣沙卡是今仗主角，他在上半場有另一次攻門機會，惟射門卻一飛衝天，皮球直飛向民居，省中窗框反彈回球場，站在窗前的男子始料不及，立即自然反應地縮一縮，其後露出「發生咩事」的驚訝反應，十分有趣。

沙卡起腳高出，嚇親民居睇波的球迷。（影片截圖）

Bukayo Saka’s shot heading towards a man just chilling in his flat…



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