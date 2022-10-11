英超︱利物浦大件事！再傷兩主力　高普認爭標無望　否認7年之癢

利物浦的球季進程，隨周日（9日）不敵阿仙奴、兩大主力加入十字軍，急速由差勁去到水深火熱，領隊高普賽後直接認輸，承認今季已爭標無望。這位德國教頭生涯只教過3支球隊，由緬恩斯、多蒙特到利物浦，均不約而同在執教第7季出現問題，到底是巧合還是他的領軍方式確有周期？



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高普執教利物浦第7季，球隊表現大不如前。（Getty Images）

高普也是利物浦問題一部分

利物浦今季前中後三線水準同時下滑，英超頭8輪只得2勝4和2負，以10分排第10位，創下高普領軍以來最差開季成績，也是球隊近10年來最差。問題一籮筐，由文尼離隊、中場沒有增兵、人腳老化活力大減、後防不再穩健、傷兵不斷、沙拿狀態低迷，一環扣一環，沒完沒了。領隊高普，正正也是問題核心所在。

「刁神」米高愛華士（Michael Edwards）離隊，利物浦今年夏天的轉會決定由獲特（Julian Ward）主持，傳聞指球會希望明夏收購多蒙特新巨星比寧咸，因此今年先保留彈藥。及後發現人腳真的不夠，才在轉會窗關上前匆匆從祖雲達斯借入艾法美路，諷刺的是，這位巴西中場一場英超也未上陣，便在訓練期間重傷，預計要休戰4個月。

球會不買人，難言是高普的責任，但他必定知道中場主力軒達臣、堤亞高艾簡達拿和法賓奴的年紀和狀況，可是他今夏再三強調中場人腳足夠，到開季戰績奇差才轉口風說「是我錯了」，難免令人懷疑他的判斷力。

就連一般球迷也觀察得到，占士米拿早已跟不上英超節奏，軒達臣、法賓奴今季表現大幅回落，堤亞高、基達和張伯倫都是容易受傷的男人，高普為何堅稱球隊中場人腳足夠，而不是堅決向高層反映問題？會不會是因為他過份重情義，忽視或錯誤評估陣中重臣老退情況？大家都知道高普是個很固執的人，在球隊順風順水的時候，問題或許不大，到現在這種危機關頭，便有機會成為致命傷。

隊長軒達臣今季活力大減，是利物浦中場一大問題。（Getty Images）

7年一個循環？

無可否認，高普的高位迫搶、重金屬足球確有奇效，他的訓練強度出名大，日子久了，漸漸出現問題。他退役後執掌緬恩斯，第四季成功帶領球隊首度升上德甲，至第七季、2006/07球季球隊護級失敗，降班後高普仍留隊，終在一季後請辭。

高普之後轉投多蒙特，發展軌跡類似，頭兩季打下基礎，到第三季開始步入收成期，贏得德甲冠軍，並在第四季衛冕，之後一季歐聯殺入決賽卻不敵拜仁慕尼黑，繼而在2013/14、2014/15兩季走下坡，2014/15球季只得令人失望的第七名，球季未完他已預告離隊，出現問題的剛好又是第七季。

他2015年10月起出任利物浦主帥，2017/18球季領軍殺入歐聯決賽不敵皇馬，之後一季再入決賽終再度登上歐洲之巔，繼而在2019/20領軍首奪英超，剛好又是第三至第五季到達頂峰，與多蒙特軌跡雷同。到2020/21球季突因中堅傷兵潮陷低迷，上季再入歐聯決賽、足總盃、聯賽盃雙冠，幾乎來個V型反彈，今季是他全季執掌的第七個球季，全隊卻毫無預兆地狀態直插谷底。

利物浦今季正選陣容平均年齡是英超第三最高的。（Getty Images）

高普：利物浦情況完全不同

屢次在領軍第七季或第七年出事，記者忍不住問起高普這個問題，他堅稱，「在不同球會的情況截然不同，7年任期不是刻意計劃，或因為我失去能量……」他說在緬恩斯和多蒙特的最大問題，是球員不斷被其他球會買走，「在這裏的情況完全不同，我明白（之前兩次）7年和現在我們困難處境會令人有聯想，但當你深入再想，便知道情況完全不同。」

他自言，球隊正經歷困難時期，開季前亦沒想過第七輪英超後會排第九位。到不敵阿仙奴、進一步跌至第十位，高普更已為今季打定輸數：「是的，我們已不在爭標行列。」

2016/17球季，是高普在利物浦領軍首個完整賽季，那年球隊正選平均年齡26歲188日，是全英超第三最年輕；2017/18球季降至25歲361日，更是全英超最年輕。可是由英超封王的2019/20球季開始，連續四季排名跌出前十，今季甚至已降至「尾三」，這點高普無可能不察覺。值得一提的是，去年紅軍以28歲50日排17位，今季其實回落至27歲342日，排名不升反跌一級，反映對手比起利物浦以更大力度銳意年輕化。

英超今周賽程：

英超第11輪直播賽程。（01美術製圖）

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