本地足球｜香港西甲足校新總監上任　望香港球員學習西班牙特色

香港西甲足球學校今年7月有新技術總監Victor Campo上任，他日前出席儀式，談及自己對於培訓香港球員的目標。



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Victor Campo本身持有歐洲專業級教練牌照，同時為體育教育碩士及隊伍管理碩士，曾出任薩拉戈薩青訓總監及內地多項西甲足球計劃的總教練及系統總監。他在香港西甲足校將負責管理及訓練教練團隊、制定訓練課程等。

講及在香港西甲足校的目標，他希望香港球員可學習西班牙球員的特質：「雖然西班牙球員身型不特別強壯，亦不算特別有速度，但他們踢得聰明，希望在西甲足校也能訓練香港球員在場上多思考、在自己的位置上做最好的決定。」