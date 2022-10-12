排總DQ風波｜相隔一年再有發展　五球會入稟控告排球總會

2021年9月，五間本地排球球會，包括電視劇《男排女將》中「力圖」的原型力臻排球會，及本地勁旅葵青女子排球隊、仁濟排球會、ALPS沙灘排球會和青龍排球會，一同公開指香港排球總會（排總）董事局「無理解除正式會員資格」。

雙方其後曾互以聲明及社交媒體發文「交手」，事件至今未解決，五間球會將排總告上法庭。



據高等法院審訊案件表，這宗民事訴訟案件周三（12日）於原訟法庭審議，原告人為陳健達（代表自己及仁濟排球會所有成員）、呂紹豪（代表自己及ALPS體育會所有成員）、葉鳳儀（代表自己及力臻排球隊所有成員）、黃家其（代表自己及青龍排球會所有成員）及林鎮國（代表自己及葵青女子排球隊所有成員）；被告人則為香港排球總會有限公司，及排總會長吳守基。

力臻排球隊（前排灰色球衣）去年出席ViuTV的《力圖打排球》活動。（資料圖片）

2021年9月18日，五間球會同時在社交媒體貼出聲明，稱在該年5月11日收到現屆排總董事局通知，有其他會員就力臻成為正式會員一事提出質疑及投訴，「並於本年4月20日決議解除本會正式資格」，惟信中未有清晰說明理由及依據。

力臻去年在instagram及Facebook發出聲明，指遭排總無理解除正式會員資格，並在帖文中指：「究竟……資源操控在誰手中？」（Instagram）

在五球會發聲明後兩日，即2021年9月20日，排總在Facebook發聲明回應，稱「為公眾提供事件之全部有關事實內容」，並在聲明中稱，當時上一屆董事局在「選舉投票日前不足兩星期內通過該項申請，令上述五名準會員得以於短時間內成為正式會員並享有投票權。隨後收到其他會員向時任董事局投訴並請求推翻有關決定，但不獲時任董事局接納。」

排總去年發聲明回應五間球會的指控。（排球總會Facebook）

排總續指，現屆董事局於2020年12月18日上任後，就上屆董事局「在未有任何公開、清晰及客觀準則及程序下通過五名準會員成為享有投票權之正式會員之合理性及合法性作出討論及研究」並聘請律師就上屆通過五名正式會員的程序及法律理據作出審視，最終獲得的大律師意見報告指出，上屆董事局審批會員資格時欠缺清晰的標準及準則，因此現有會員對五間球會成為正式會員的投訴成立。

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五間球會同一日再發聲明回應，直指排總「官腔」及未能清楚指出是基於哪項條款而解除球會的會員資格，並要求排總公開完整法律文件；其後19支甲、乙、丙組球隊亦曾聯署，要求排總公開解釋。

事件亦曾引競爭事務委員會主動回應，2021年9月23日，競委會發稿稱留意到傳媒報道，正了解事件會否引起《競爭條例》下旳競爭問題，並要求有關人士提供資料。事件此後曾沉寂一輪，直到近日案件開始審理才再有進展。