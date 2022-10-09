F1．日本站｜暴雨下開賽　8年前慘劇險重演　車手憤怒群起投訴

F1（一級方程式世界錦標賽）日本站，鈴鹿賽道賽前下起滂沱大雨，比賽按時展開，在能見度極差的情況下，起步不久便發生多宗意外，比賽紅旗暫停；但賽會的一個極危險決定，更令車手在紅旗期間都大表憤怒，群起批評。



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日本站在賽前開始下雨，今次賽會未有如摩納哥或新加坡站般延遲開賽，而是如期展開。一起步已見眾戰車捲起水花，除了領先的戰車，其他戰車主觀鏡頭可見能見度極差，在時速最少200公里之下仍只能勉強見到前車的尾燈。

F1日本站起步時能見度極差。（Getty Images）

如此惡劣的情況下，第一圈已發生多宗意外，先是華迪爾與艾朗素碰撞滑出賽道，其後才重返路上；辛斯也失控炒車，艾邦則疑是機件故障，自行停下，賽會即出動安全車。

另一宗意外發生在賽前更換部件、由維修站起步的加斯利身上，他起步後不久，竟然飛來一塊廣告板，廣告板一度完全擋住他的視線，使他被逼要在再入維修站，相當驚險；未料更驚險的畫面在後頭。

加斯利遭一塊廣告板蓋住前翼。（Getty Images）

鏡頭一轉，賽會已出示紅牌，眾戰車回到維修站，比賽暫停。鏡頭捕捉到加斯利回到車房、離開戰車後，即大發雷霆，不斷向身邊的車隊職員投訴，對方也加以安撫。但他到底為何如此憤怒？直播一直沒有交代，但有一直看着加斯利「車Cam」的網民發現了「真相」。

原來加斯利入站完成換軚、除掉廣告板後離開維修道，心急想趕上安全車隊尾的他仍開得飛快，在能見度極差的狀況之下，他幾乎撞上極為接近賽道的一架拖車，他立刻破口大罵：「這是什麼！這架拖車發生什麼事，為什麼它在賽道上！這完全無法接受！」

從加斯利的車Cam片段，可見拖車出現在賽道旁。（F1TV）

他如此憤怒，不僅因為自己幾乎發生嚴重意外，更因為已故F1車手比安奇（Jules Bianchi）在2014年時正是在同一條賽道、在同一情況下發生意外，當時他駕駛瑪魯西亞戰車，失控撞向正在清理賽道上「死車」的拖車，比安奇當時即重傷昏迷，留院一年後終不治，離世時僅25歲。

比安奇不僅與同為法國籍的加斯利亦師亦友，同時是加斯利的摯友、法拉利車手陸克萊的教父，加斯利在其頭盔上也印上比安奇當年的車手標記，作為紀念。

比安奇當時被視為未來法拉利車手，但最終意外身亡。（Getty Images）

紅旗期間，多名車手都表達不滿，麥拿侖的諾里斯直接在Twitter開火道：「WXF，怎會發生這種事！？多年前正是在這種情況下有人喪命。尤其是這種情況下，我們是冒着生命危險（比賽）的，我們想比賽，但這……不能接受。」

辛斯、佩雷斯也先後發聲，佩雷斯發文道：「要說多少次才會聽？我們不想再見到有拖拉機在賽道上！正是因為這種錯誤，我們才失去了Jules（比安奇）！今天發生的事完全不能接受！希望是最後一次在賽道上看到拖車了！」

比安奇的父親也在Instagram上發文，怒斥賽會：「完全沒有尊重過車手的性命、也沒尊重過我兒子！」

2014年，同樣在鈴鹿賽道，比安奇不幸遇上嚴重意外，最終身故。（Getty Images）

加斯利在紅旗期間，直接到賽會處要求解釋，對於為何賽道上有拖車，賽會僅稱：「紅旗之下出動拖車是合法的。」但未有解釋為何一出示紅旗，拖車已在賽道上。賽會另外反指加斯利在紅旗下超速，傳召他賽後見裁判，預計他將受罰。