網球︱細威否認隱退 受美網翌日一件事啟發：復出機會很高
撰文：袁志浩
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女子網球傳奇莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）最近在訪問中強調自己沒有退下來（retired），並直言復出機會十分高。
莎蓮娜威廉絲今年8月底宣布，自己要「從網球進化，前往一個更重要的世界」。她其後在上月美國網球公開賽女單第3圈出局，接受全場球迷歡送，哭着跟網球告別。
不過相隔僅約兩個月，「細威」最近出席美國三藩市一個科技會議、宣傳旗下的投資公司。她接受路透社訪問時稱，卻轉口風。
細威說，自己從沒清楚考慮過退役後的生活，直至她在美網止步後的翌日，她早上起床後如常到球場，才醒覺過來。「這是我人生中第一次，不是為了比賽而打波，這種感覺很奇怪。」
這感覺讓她很不自然，「那是我新生活的第一日，我很享受，但仍在尋找那個（生活跟網球）的平衡點。」
一直拒絕使用『退役』（retirement）一詞的她，「我沒有退下來。(I am not retired）」更直接表達復出意向，「（復出）機會很高。你可以來我家看看，那裏有一個網球場。」
其實在上月細威已曾以「你永不知道（you never know）」回應復出傳聞，當時她更以退役40天就閃電復出的NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）做例子，大讚對方「開啟了一個很酷的潮流」，或許大家很快就可以在球場上再一睹她的風采。
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