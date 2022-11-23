世界盃太太團︱柴崎岳妻子真野恵里菜領銜　細數日本球員明星太太

日本球壇與娛樂圈素來有型男配美女的傳統，不少日本球星的另一半都是娛樂圈中人，曾演出大熱日劇《逃避雖可恥但有用》的女星真野恵里菜，正是中場球星柴崎岳的妻子。除了她之外，日本國腳之中還有哪些明星太太和女友？



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

1. 柴崎岳妻子真野恵里菜

世界盃日本WAGs成員︱《逃恥》女星真野恵里菜與柴崎岳在2018年世界盃後圓婚。（真野恵里菜Instagram截圖）

真野恵里菜1991年出生，現年31歲，比球星丈夫柴崎岳大一歲。她原是「早安家族」成員，近年參演多套電視劇，包括在人氣日劇《逃避雖可恥但有用》中飾演田中安惠一角。

柴崎岳2017年1月轉投西班牙發展，即使分隔兩地，遙距離戀愛無損二人感情，2018世界盃後圓婚，婚後夫妻依然一個在日本，一個在西班牙，直到2020年初真野恵里菜終隨夫移居西班牙。

柴崎岳與真野恵里菜愛情故事：

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2. 長友佑都妻子平愛梨

世界盃日本WAGs成員︱《20世紀少年》女星平愛梨與日本守將長友佑都育有三子。（平愛梨Instagram截圖）

日本國腳長友佑都的太太平愛梨也是娛樂圈中人，曾在電影《20世紀少年》擔任女主角，她拍過多套電視劇及廣告。

2016年平愛梨公開宣布跟當時效力國際米蘭的長友佑都拍拖一年，同年底與長友佑都完成綜藝節目《法律相談事務所》後，公布二人結婚喜訊。婚後很快就宣布「造人」成功，長子2018年出生，夫妻倆四年抱三，如今已育有三子。

長友佑都與平愛梨愛情故事：

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3. 守田英正妻子藤阪玲奈（藤阪れいな）

世界盃日本WAGs成員︱士砵亭中場守田英正與模特兒太太藤阪玲奈。（藤阪れいなInstagram截圖）

2022年夏天轉投葡超勁旅士砵亭的日本中場守田英正，太太是模特兒藤阪玲奈（藤阪れいな）。這名陽剛味十足的硬朗球星，在溫婉白晢的太太藤阪玲奈面前盡顯鐵漢柔情，單看二人在社交媒體分享的日常生活點滴，隔着屏幕也完全感受到那份濃濃情意。

守田英正與藤阪玲奈愛情故事：

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4. 南野拓實女友柳百合菜

世界盃日本WAGs成員︱南野拓實性感演員女友柳百合菜。（柳百合菜Instagram截圖）

2020年1月日本前鋒南野拓實轉投英超球隊利物浦不久，日本傳媒即披露他正與水著女優出身的演員柳百合菜（柳ゆり菜）蜜運中，雙方的經理人公司均表示祝福。南野拓實與柳百合菜同齡，同為大阪人。締結情緣，多得女方的姊夫、歌手板床悠太郎。

南野拓實性感女友柳百合菜：

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板床悠太郎2019年與柳百合菜的胞姊、水著女優柳伊呂波（柳いろは）拍拖，趁當時效力薩爾斯堡紅牛的南野回國，相約聚餐並向柳百合菜介紹南野。南野對柳百合菜一見鍾情，2019年夏天開始拍拖，女方更飛到奧地利探望，但考慮南野正值事業關鍵時期，以免多添是非，遂把戀情保密。

雙方的經理人回應戀情，均表示期望二人交際順利，柳百合菜一方補充雙方均顧及彼此的事業，期望各方給予保護。二人的戀情相當低調，亦未在社交媒體曬恩愛或合照。南野拓實為爭取上陣機會，今年夏天由利物浦轉投法甲球隊摩納哥，今屆世界盃他作為日本隊中頭號靚仔球星，另一半自然備受注目，不知柳百合菜會否隨日本WAGs（球星女友及太太團）到卡塔爾為愛郎打氣？

前鋒南野拓實絕對是日本在今屆世界盃中的頭號靚仔球星。（Getty Images）

柳百合菜早於2013出道，較多拍攝水著照。2014年在NHK晨間劇《阿政》（マッサン）中為人熟識，卻非因為演出任何角色。該劇講述日本威士忌之父竹鶴政孝的故事，其中一幕重現一幅經典海報，柳百合菜作為海報模特兒，半裸並手持一杯紅酒，令觀眾留下印象。她現時主力拍攝電影和劇集。