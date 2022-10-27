乒乓．WTT世界盃｜杜凱琹遭波多黎各球手逆轉 局數1：3憾負出局
撰文：趙子晉
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香港乒乓球代表杜凱琹在中國新鄉出戰WTT世界盃總決賽，女單16強與波多黎各球手戴雅絲爭晉級，領先一局下被對手反勝，無緣8強。
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香港乒乓「一姐」杜凱琹早前在WTT澳門賽爆冷首圈出局，收拾心情後轉赴河南新鄉，出戰WTT世界盃總決賽，16強迎戰波多黎各的戴雅絲（Adriana Diaz）爭晉級。
杜凱琹過往3次與戴雅絲交手，皆順利勝出，今仗首局以12：10先下一城，對手次局隨即回勇，杜凱琹以5：11局數被追成1：1平手。第3局，杜凱琹一直落後，戴雅絲中段一度失位，這名港乒一姐隨即起板，豈料被對手回擊得手，其後杜凱琹再輸一局8：11，第4局戰至「刁時」，可惜無緣收復失地，以12：14落敗，杜凱琹領先一局下遭逆轉，局數1：3落敗16強止步。
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