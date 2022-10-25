壁球｜香港公開賽相隔3年重臨　何子樂最快次圈硬撼世界第一球手

撰文：葉詩敏
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相隔3年，香港壁球公開賽將於下月28日至12月4日假香港壁球中心及香港公園體育館上演。大會在周二（25日）舉行賽事記者會，港將何子樂及梁子軒表示期待在主場出戰國際賽事。

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香港壁球公開賽相隔3年重臨，港隊派出4男5女出賽。（葉詩敏攝）

香港壁球公開賽強勢回歸，大部分世界前十選手、共96名球手將參戰今屆賽事，包括男、女子世界第一的埃及名將費華域（Ali Farag）和蘿雲歌雅（Nouran Gohar）。今屆總獎金合共35萬美元（約265萬港元）。

港隊今屆派出4男5女出戰，世界排名第36的女將何子樂名列20號種子。港隊相隔3年再於主場出戰大型賽事，她坦言心情很興奮，「我們之前不斷在海外比賽，沒主場優勢，今次可獲香港人支持，很期待。」

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湯芷穎（左）去年勇奪亞錦賽冠軍，期待在主場出擊。（葉詩敏攝）

這名出爐香港錦標賽冠軍，在首圈便遇上隊友馮靖晞爭出線，勝方晉級後將對上世界第一的蘿雲歌雅。她笑言籤運有點差，最近2個月比賽全都是次圈對世界前5球手，惟她認為能汲取更多經驗，「最近一次對世界第5的祖姬芝（Joelle King），那次我覺得有得打，下次要更相信自己。」李嘉兒、湯芷穎，連同兩位外咭港將鄭雅晴及馮靖晞，亦會出戰今屆賽事。

至於上屆以外卡身分上陣的梁子軒，3年間世界排名不停上升，今屆以34號種子球手身份出戰賽事。他的世界排名近日再升至新高第48位，第二度出戰香港公開賽的他坦言感覺大有不同，「這一年來自己的排名有所提升，開始參加到大型比賽如白金級的賽事，曾經在首圈能Upset（意外擊敗）對手，給我很大信心。」

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梁子軒由上屆以外卡球手出賽，到今屆成為34號種子球手。（葉詩敏攝）

重返主場與世界級球手作賽，他今屆首圈即在中央場玻璃場亮相，笑指氣氛更好更熱血，他表示有信心晉身次圈，「雖然未曾與該卡塔爾對手Abdulla Tamimi（世界排名28）對陣，他比較速度型，但自己近排表現不錯，都有信心。」今屆4名香港男子球手，除了梁子軒外，還有世界排名59的劉子均，將聯同獲得外咭資格的黃祉謙及鄧銘漮分途出擊。

葉梓豐、廖梓苓及李浩賢等壁球港將在今年中相繼退役，梁子軒認為自己該為港隊承擔更多，「這是一個推動力，師兄退下來，我要打主力，是時候站出來承擔更多。」他指會以師兄作學習對象和目標，推動自己不斷進步。

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何子樂（右）表示現時女子隊成員年紀和實力相近，不如以往由突出的師姐帶領，一起努力爭取佳績。（葉詩敏攝）

由歐詠芝、陳浩鈴、何子樂及李嘉兒組成的女隊，在上屆雅加達亞運會上奪得女子團體賽金牌，功臣之一的何子樂坦言在師姐退役後，女隊以跟往日不同的模式努力，「以前兩位師姐帶領，現在有少少換個時代般，我們4個成員年紀都近，排名同實力也接近，因此一齊互相幫助去打，而不是一個特別標青去帶領團隊。」

壁球隊將在月尾出發往韓國參加10月31日至11月4日舉行的亞洲壁球團體錦標賽，完成後返港備戰香港公開賽，門票將於10月28日起在香港壁球總會辦事處公開發售。

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