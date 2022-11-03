阿根廷2022世界盃｜陣容詳盡分析 分組賽賽程對手走線點評
撰文：黎建明
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南美強隊阿根廷上屆16強不敵當屆冠軍法國，現年35歲的阿根廷傳奇球星美斯（Lionel Messi）稱今屆是自己最後一屆世界盃，勢竭盡全力，力爭隊史第三座世界盃冠軍。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
現時世界排名：3
世界盃外圍賽表現
阿根廷外圍賽時17場比賽攻入27球並只失8球，取得11勝6和的不敗戰績，排名僅次於巴西，以第二名直接晉級世界盃決賽周。
世界盃最佳成績：冠軍（兩次）
阿根廷在1978年與1986年贏得冠軍，2014年亦在死敵巴西的主場取得亞軍，上屆則不敵應屆冠軍法國，在16強止步。
阿根廷2021年贏得美洲國家盃冠軍，是美斯在國家隊首冠，今年6月阿根廷在洲際超級盃亦以3：0擊敗意大利，近期三場友誼賽亦錄得全勝，狀況極佳。
阿根廷主教練：史卡朗尼
現年44歲的史卡朗尼是前阿根廷代表隊成員，並在2018年世界盃後成阿根廷主帥，至今帶領阿根廷贏得2021年的美洲國家盃與今年的洲際超級盃。
阿根廷焦點球星
35歲的美斯（Lionel Messi）是今屆世界盃最具份量的球星，這位阿根廷射手被視為當世球王，7次奪得金球獎，幾乎贏盡冠軍，只差一座世界盃。他的技術超群，擅長盤扭、傳球及射門，能夠在狹小空間下用波，罰球亦有功架。美斯明言今屆會是他最後一次出席世界盃，勢必在自己最後一次世界盃竭盡所能，彌補2014年屈居亞軍的遺憾。
阿根廷出線形勢
雖然同組的波蘭與墨西哥亦具一定水平，然而陣容完整兼近況良好的阿根廷具足夠實力從小組賽突圍。
阿根廷C組分組賽賽程（香港時間）
11月22日（星期二） 晚上6時 阿根廷對沙特阿拉伯
11月26日（星期六） 深夜3時 阿根廷對墨西哥
11月30日（星期三） 深夜3時 阿根廷對波蘭
阿根廷屬於哪一組？同組對手有哪幾隊？
阿根廷位處C組，同組對手有墨西哥、波蘭、沙特阿拉伯。
今次是阿根廷第幾次參加世界盃？
今次是阿根廷第18次參加世界盃。