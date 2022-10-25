世界盃2022｜莫迪歷世盃後退出國家隊　回顧「魔笛」國際賽生涯

據ESPN報道，效力西甲皇馬、現年37歲的克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modric），將在世界盃後退出國家隊，換言之世界盃將是他最後一次穿上「格仔球衣」亮相。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

莫迪歷表示今年世界盃後會從國家隊退役。（Getty Images）

莫迪歷今年9月曾表示，未考慮從國家隊退役，待世界盃後才決定，「我希望做最佳決定，屆時我會與教練和我信任的人討論，現時我並未有考慮從國家隊退休」。但據ESPN的twitter報道，世界盃將是莫迪歷在國家隊的最後探戈，「我知道我已到了一定年紀，因此世界盃將是我最後一次代表克羅地亞國家隊上陣」。

This will be Luka Modric's final World Cup 🥺 pic.twitter.com/1NLcbV4G6Z — ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2022

莫迪歷在06年首度入選國家隊，並成為國家隊常客。（Getty Images）

37歲的莫迪歷為國上陣154場，比第二位的史拉（Darijo Srna）多20場。他在2006年3月克羅地亞對阿根廷的友誼賽，以20歲之齡首度為國家隊上陣，同年入選克羅地亞的世界盃陣容，3場小組賽均列後備，並在其中2場獲得出場機會。其後他於8月迎戰意大利時取得首個國家隊入球，此後站穩陣腳擔當國家隊主力。

然而，克羅地亞未能躋身2010年世界盃正賽，2012年歐國盃、2014年世界盃與2016年歐國盃均在小組賽或16強止步。2016年歐國盃結束後，原克羅地亞隊長史拉從國家隊退役，莫迪歷接過隊長一職。

莫迪歷在2018年世界盃獲得金球獎。（Getty Images）

2018年，莫迪歷以隊長身份帶領克羅地亞出戰俄羅斯世界盃，小組賽三戰全勝首名晉級，其後淘汰丹麥、俄羅斯、英格蘭，以「黑馬」麻態殺入決賽。雖然最終以2：4不敵法國，但莫迪歷在整個世界盃表現亮眼，多次為隊友製造機會，是以他力壓法國前鋒麥巴比獲得金球獎，亦入選賽事最佳陣容。



2020年歐國盃，克羅地亞從小組賽突圍，然而16強不敵西班牙，無緣晉級。其後的2022年世界盃外圍賽與歐國聯賽事，身為隊長的莫迪歷多次為球隊建功，帶領球隊取得2022世界盃決賽周席位，以及2023歐國聯爭標組4強。