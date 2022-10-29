游泳世界盃．多倫多站｜何詩蓓200自輕鬆晉級　明早與莉迪姬爭金

短池游泳世界盃多倫多站，港將何詩蓓首日在女子400米自由泳摘銅，今晚（29日）轉戰強項200自，初賽順利晉級，明早決賽再衝金。



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游泳世界盃多倫多站次日賽事，港將何詩蓓（Siobhan）轉戰女子200米自由泳，再與美國名將莉迪姬（Katie Ledecky）交手，力爭今站首面金牌。

多倫多站｜何詩蓓400自獲銅牌 即將出戰強項爭金牌

何詩蓓初賽被編入第3組，第4線的Siobhan未遇太大壓力，早段已經帶開優勢，首25米轉池已經進佔首位，何詩蓓與美國泳手柏殊（Kelly Pash）拉開距離，最終游出1分56.15秒，以總成績第3位躋身明早決賽。

何詩蓓轉戰多倫多站200自初賽，輕鬆殺入決賽。（Getty Images）

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美國7金名將莉迪姬在首組亮相，首100米後逐漸拉開差距，以1分55.52秒首名觸池，順利以總成績次席晉級決賽，明早與何詩蓓爭金。

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