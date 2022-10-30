游泳世界盃．多倫多站｜香港兩男將闖200蛙決賽 新蛙王再破港績
撰文：吳慕兒
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短池游泳世界盃多倫多站，港隊值得關注的不止「香港飛魚」何詩蓓（Siobhan Haughey），兩位蛙泳男將麥世霆與Adam Chillingworth先後分別打破200米蛙泳短池香港紀錄，雙雙晉身決賽。
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Adam Chillingworth榮升香港新蛀王，地位即受挑戰。今年9月在秘魯利馬舉行的世界青年游泳錦標賽，港隊16歲小將麥世霆在男子200米蛙泳決賽游出2分13.90秒奪銅，成為港隊史上首名在賽事獲得獎牌的男將。
就讀聖若瑟書院的麥世霆（Adam）出戰今站短池世界盃，在初賽第二組游出2分07.81秒，刷新由黃培燊保持的2分08.26秒香港紀錄。
Adam Chillingworth在緊接的初賽第三組出戰，隨即游出更快的2分07.79秒，旋即打破麥世霆剛創下的新港績。
兩位港將不止先後刷新香港紀錄，而且更以初賽第七及第八名成績，雙雙闖入決賽。巴西泳手Caio Pumputis以2分05.68秒首名晉級，之後5名泳手均游出2分07秒以內，兩位港將成績與對手有一定差距，如欲問鼎獎牌，必須有進一步重大突破。
決賽周一（31日）早上6時59分上演，之後7時07分便是何詩蓓大戰大學同門師妹麥尼爾100米自由泳決賽。
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