游泳世界盃．多倫多站｜何詩蓓100自晉決賽　明晨7時爭金一大障礙

「香港飛魚」何詩蓓（Siobhan Haughey）在短池游泳世界盃多倫多站已累積1金1銅，周日晚（30日）轉戰另一主項100米自由泳，初賽以52.50秒第三名晉級，明早7時07分決賽力爭今站第二面金牌、以及兩個分站累積第五金，將遇上一個最熟悉的對手。



游泳世界盃．多倫多站︱何詩蓓早前已在200米自由泳奪金，明早力爭在100自再添獎牌。（美聯社）

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游泳世界盃多倫多站繼續上演，港將何詩蓓在眾多強敵出戰下，先在400米自由泳奪銅，繼而在最擅長的200自力壓美國奧運7金名將莉迪姬（Katie Ledecky）奪金。今站參加100米自由泳的短途專項泳手實力不算最強，何詩蓓在初賽最後一組、第4組第4泳道出戰。

多倫多站｜何詩蓓400自獲銅牌 即將出戰強項爭金牌

第4線的Siobhan未遇太大壓力，從首25米轉池開始已經進佔首位，何詩蓓由頭帶到尾姿態首名衝線。不過在最後一組游出52.5秒成績，並非最快時間，初賽第二組波蘭泳手華錫（Katarzyna Wasick）游出52.17秒首名入決賽，何詩蓓的密歇根大學泳隊同門師妹、加拿大泳手麥尼爾（Margaret Mac Neil）游出52.31秒，第二名晉級。

何詩蓓以總成績第三位，躋身明晨7時07分的決賽。

何詩蓓轉戰游泳世界盃多倫多站100自初賽，輕鬆殺入決賽。（Getty Images）

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何詩蓓決賽爭金最大障礙

何詩蓓在200、400米自由泳兩度與「女水神」莉迪姬交鋒，仍能收獲1金1銅，100自實力相若對手大都沒參賽，是否意味Siobhan可輕鬆封后？

今站雖有美國名將莉迪姬、加拿大新巨星麥堅杜殊（Summer McIntosh）等重量級泳手出戰，但曾在奧運擊敗何詩蓓奪金的澳洲泳手堤密絲（Ariarne Titmus）和艾瑪麥基昂（Emma McKeon）依然缺陣，令100米自由泳賽事陣容相對失色，不過出乎意料地，專攻蝶泳的麥尼爾今站出戰100米自由泳，或成為何詩蓓一大威脅。

華裔的麥尼爾較何詩蓓小兩歲半，二人曾在密歇根大學泳隊聯手出戰，她在2020東京奧運贏得100米蝶泳金牌，加上接力一銀一銅，獲得3面獎牌。今站主場出戰，麥尼爾已贏得50米蝶泳、50米背泳兩金，自由泳並非她的專項，但她狀態大勇游出52.31個人最佳時間入決賽，說不定能為何詩蓓帶來壓力。

重溫：麥尼爾的故事

何詩蓓以第三名成績晉級100米決賽。（直播截圖）

首名晉級的波蘭泳手華錫游出52.17秒，她的個人最佳時間為51.44秒。上述二人外，尚有一位泳手或能威脅到何詩蓓——澳洲28歲泳手威爾遜（Madison Wilson）。今年8月她曾游出的51.4秒個人最佳成績，今站狀態甚勇，早前在50自曾游出23.89秒得季軍，相信亦能給予何詩蓓一定壓力。

不過三人與Siobhan的個人最佳時間、50.79秒仍有一定差距，何詩蓓若能發揮個人最佳水平，仍是奪金機會最高一人。另一港將歐鎧淳亦有參加100自初賽，她在第二組游出55.17秒，未能晉身決賽。

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