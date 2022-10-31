游泳世界盃．多倫多站｜何詩蓓100自封后迎25歲生日　兩站豪取5金

短池游泳世界盃多倫多站女子100米自由泳決賽，「香港飛魚」何詩蓓（Siobhan Haughey）以51.33秒奪冠，奪得今站第二金，為自己送上最佳25歲生日禮物。

世界盃首兩個分站，何詩蓓先在柏林站三度封后，成為分站女子冠軍，繼而在多倫多站摘下兩金一銅，累積豪取5金，金牌數目冠絕一眾頂級女泳手。



游泳世界盃．多倫多站︱何詩蓓在100、200米自由泳連奪兩金。（美聯社）

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決賽力戰同門師妹

游泳短池世界盃首站柏林站，何詩蓓在眾多對手缺陣下，輕鬆在100、200和400米自由泳連掃3金。第二站多倫多站在多位強敵出戰，Siobhan仍能先在400米自由泳奪銅，繼而在最擅長的200自力壓美國奧運7金名將莉迪姬（Katie Ledecky）奪金，再次展現世界級泳手實力。

另一拿手距離100米自由泳，她以第三名成績入決賽，其中一位強敵出乎意料是她的大學同門師妹、加拿大泳手麥尼爾（Margaret Mac Neil）。初賽第二組波蘭泳手華錫（Katarzyna Wasick）游出52.17秒首名入決賽，何詩蓓的密歇根大學泳隊師妹麥尼爾游出52.31秒，第二名晉級。

何詩蓓在游泳短池世界盃多倫多站100米自由泳決賽再奪一金。（資料圖片／Getty Images）

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何詩蓓兩站豪取5金1銅

今站雖有美國名將莉迪姬、加拿大新巨星麥堅杜殊（Summer McIntosh）等重量級泳手出戰，但曾在奧運擊敗何詩蓓奪金的澳洲泳手堤密絲（Ariarne Titmus）和艾瑪麥基昂（Emma McKeon）依然缺陣，令100米自由泳賽事陣容相對失色，不過專攻蝶泳的麥尼爾今站出戰100米自由泳，成為何詩蓓一大威脅。

華裔的麥尼爾較何詩蓓小兩歲半，二人曾在密歇根大學泳隊聯手出戰，她在2020東京奧運贏得100米蝶泳金牌，加上接力一銀一銅，獲得3面獎牌。今站主場出戰，麥尼爾已贏得50米蝶泳、50米背泳兩金，自由泳並非她的專項，但她狀態大勇游出52.31個人最佳時間入決賽。

面對眾多強手夾擊，何詩蓓在決賽再次展現驚人速度，即使首25米僅以第三名轉池，第二次轉池已取得領先，之後一路領放到底，以51.33秒首名衝線，奪得今站個人第二金，惟未能打破個人最佳時間兼亞洲紀錄50.79秒。第一泳道出戰的法國泳手嘉絲杜迪露（Béryl Gastaldello）全程維持高速，終以51.67秒得亞軍，華錫以51.69秒摘季，威爾遜游出51.80秒、麥尼爾51.82秒分列第四、五名。

重溫：麥尼爾的故事

今天是何詩蓓的25歲生日，這面金牌正好成為最佳生日禮物，賽後她說：「很開心，其實明天（加拿大時間尚為30日晚上）是我的生日」，大會主持問她有什麼慶祝節目，她無奈說，「沒有呀，明天就要起程到印第安納波利斯了。」

游泳短池世界盃共三站賽事，Siobhan先在柏林站以三金成為分站女子全場總冠軍，奪得1.2萬美元獎金；今站多倫多站再得兩金一銅，兩站賽事累積五金，繼續領先一眾女泳手。若何詩蓓在最後一站保持勇態，絕對有力問鼎今屆短池世界盃最佳女泳手，贏取10萬美元豐厚獎金。短池世界盃最後一站11月3至5日在美國印第安納波利斯上演。

短池世界盃每站男女子排名前20名的泳手，可以瓜分22.4萬美元獎金，男、女子全場總冠軍會獲得1.2萬美元，總亞軍亦有1萬美元，季軍為8000美元，如此類推。何詩蓓在柏林站400自、200自及100自奪金，以三金成績獲得58.5分，女子排名第一。

200米蛙泳初賽先後分別打破香港紀錄的兩位男將麥世霆與Adam Chillingworth，雙雙晉身決賽，第一線出戰的16歲的麥世霆游出2分07.59秒，再度刷新香港紀錄，以第七名完賽。Adam Chillingworth游出2分07.93秒第八名完賽。美國泳手芬克（Nic Fink）2分03.78秒封王。

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