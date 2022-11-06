日本2022世界盃｜藍武士陣容詳盡分析 分組賽賽程對手走線點評
撰文：黎建明
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亞洲代表日本是今屆最早宣布球隊名單的國家。球隊今屆被分配至E組，第一場比賽將面對強隊德國。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
現時世界排名：24
世界盃最佳成績：16強（3次）
外圍賽晉級之路
日本在世界盃亞洲區第二輪F組中8戰全勝晉級，在第三輪B組亦錄得7勝1和2負，以次名晉級世界盃。
日本E組分組賽賽程（香港時間）
11月23日（星期三） 晚上9時 日本對德國
11月27日（星期日） 晚上6時 日本對哥斯達黎加
12月1日（星期四） 深夜3時 日本對西班牙
日本屬於哪一組？同組對手有哪幾隊？
日本屬於E組，同組對手有德國、西班牙、哥斯達黎加。
今次是日本第幾次參加世界盃？
今次是日本第7次參加世界盃。
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