日本2022世界盃｜藍武士陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評

亞洲代表日本是今屆最早宣布球隊名單的國家。球隊今屆被分配至E組，第一場比賽將面對強隊德國。



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日本現時世界排名第24。（Getty Images）

現時世界排名：24

世界盃最佳成績：16強（3次）

外圍賽晉級之路

日本在世界盃亞洲區第二輪F組中8戰全勝晉級，在第三輪B組亦錄得7勝1和2負，以次名晉級世界盃。

日本E組分組賽賽程（香港時間）

11月23日（星期三） 晚上9時 日本對德國

11月27日（星期日） 晚上6時 日本對哥斯達黎加

12月1日（星期四） 深夜3時 日本對西班牙