足球轉會︱多蒙特為神童比寧咸標價1.5億歐元　過億巨星八成失敗

多蒙特一年一度拍賣球壇新巨星時間又到，德國《圖片報》報道指，蜜蜂兵團已為各大球會欲搶的「神童」比寧咸（Jude Bellingham）定下1.5億歐元（約1.3億英鎊）標價。

價錢雖貴，但夏蘭特成功例子在前，利物浦、車路士和曼聯不想又一新星轉向皇馬，就要乖乖付費。話說回來，足球史上過億收購十居其九都是失敗收場……



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多蒙特被指為比寧咸定下1.5億歐元身價。（Getty Images）

19歲的比寧咸在多蒙特已展現出巨星的潛質，17次為英格蘭國家隊上陣，他與球會合約2025年才屆滿，多蒙特明知眾多豪門球會虎視眈眈下，難望留隊至約滿。《圖片報》指，比寧咸目前市值已升值至9000萬歐元，冠絕德甲，而且還持續上升之中。

不像夏蘭特那樣，比寧咸與多蒙特的合約中，沒有違約金條款。換言之，多蒙特可以盡情提價。利物浦、曼聯、曼城和車路士等英超大球會全部都對比寧咸有興趣，英國《太陽報》指，英超球會考慮出價約1億歐元（約8700萬英鎊）收購，多蒙特索價1.5億歐元，到底是否足以嚇退一眾買家？

過億轉會全紀錄 失敗例子佔大多數

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回看足球壇歷來過億歐元收購的成功例子，猶如鳳毛麟角：尼馬、麥巴比算是少數沒有令人失望的轉會，美中不足是仍未為PSG帶來歐聯冠軍，唯一成功的已經要數到2013年由熱刺轉投皇家馬德里的加里夫巴利。

無論是古天奴、祖奧菲歷斯、基沙文、盧卡古、奧士文尼迪比利、普巴以至夏薩特，一宗宗過億收購都是失敗而回。基亞利殊尚有時間證明自己，只是他加盟曼城一季半以來未算演出身價。球壇時有聽聞：「有買貴、無買錯」，不過如果球員身價過億歐元的話，鮮有成功實例，從往績來看值博率極低。