足球熱話︱韋斯咸守將蘇馬踢貓案判刑　避過牢獄但禁止養貓5年

韋斯咸中堅葛特蘇馬（Kurt Zouma）虐貓案，今天（6月1日）判刑。最高刑罰為監禁5年，不過他最終避過入獄，承認兩項罪名後被判180小時社會服務令，及禁止養貓5年。



蘇馬虐貓案判刑，避過入獄。（美聯社）

27歲的蘇馬身穿黑色西裝上庭聽審，當他抵達法院時，獲一位穿上黑白貓服裝男子迎接。區域法官Susan Holdham形容事件：「可恥和應受譴責」（disgraceful and reprehensible）。

判刑前，法官特別向蘇馬一人說，「一隻依靠你照顧需要的貓兒，2月那天，你不單沒有向牠提供所需，還為一己快慰對牠帶來不必要痛苦。你對其中一隻或全部兩隻貓拳打腳踢。」 法官考慮到蘇馬兄弟並無過犯，而且已趁最早時機認罪，加上蘇馬事後已被韋斯咸罰款25萬英鎊，因此只判罰180小時社會服務令。他胞弟尤安則被判140小時社會服務令。

葛特蘇馬年初在家中襲擊自己的寵物貓，拍攝過程的短片在網上廣傳，引起網民公憤。蘇馬與胞弟尤安蘇馬因此惹官非，5月24日上庭答辯。蘇馬承認兩項虐待動物罪，尤安亦承認一項教唆罪，二人獲准保釋至今天判刑。

案情透露尤安對虐待動物影片，不但未感不安，反覺有趣，甚至用來「溝女」。控方庭上披露案情，指蘇馬2月6日在家中對寵物貓拳打腳踢，尤安在旁拍攝，並上載至Snapchat。主控官指影片長40秒，蘇馬疑因為貓隻損壞了椅子，於是施襲，更聞蘇馬在片中表示：「我發誓會殺咗佢。」

慎入：蘇馬踢貓連環圖

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【蘇馬虐貓片段】

Kurt Zouma volleying his cat 😱😱

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主控官稱，事發後1天 ，同為足球員的尤安原定跟一名年輕女子約會。他將影片傳送予該女子看後，對方立即表示反感並落閘，約會未開始已告吹：「我不認為可以這樣打貓，牠不知道所為何事。今天不用來了。」尤安解釋片中人是蘇馬，對方回應：「他是你家人，代表你，太殘忍了。有人覺得這些事有趣，特別在小孩面前這樣做，我不想跟他們聯絡。」

主控又指影片在網絡流傳後，發生多宗類似「打貓拍片放上網」事件，可見人們有樣學樣，「他們是足球員，有地位有責任，所作所為會成為榜樣。以他們的地位，這些行為不合格」。他家中兩隻寵物貓在事件曝光後，已被當地愛護動物協會接管。

蘇馬自虐貓事件後，常遭球迷及對手嘲弄。（Getty Images）

事件曝光後，在英國引發巨大反響，不少球迷甚至要求永久禁止蘇馬落場比賽。可是聘用他的球會韋斯咸只向他罰款相當於兩星期周薪的25萬英鎊，依然照派他正選出場。韋斯咸就事件發聲明：「韋斯咸毫無保留地譴責我們的球員蘇馬，在網上流傳影片中的行為。我們已經跟蘇馬談過，並將會內部處理此事，但我們想表明立場，絕不會寬恕虐待動物的行為。」

領隊莫耶斯解釋，「我的工作是要盡量揀選最優秀的隊伍」，指出短片並無影響排陣決定，「因為他是我們其中一個較好的球員。」莫耶斯形容自己愛護動物，他有看過短片，並感慨：「我真的（對蘇馬）很失望，從他的性格我們真是預計不到（他會這樣做）。」他重申，「我的工作總括而言就是找方法為韋斯咸贏波，一定會有人對此感到失望，我完全明白。」

紐卡素球迷拋擲吹氣貓娃娃：

對手和球迷當然不會輕易放過他，事發後每逢蘇馬有份落場的韋斯咸比賽，也會引來敵對球迷針對他虐貓高叫保護動物相關口號，甚至拉起橫額抗議。紐卡素球迷作客韋斯咸時，帶了一隻吹氣貓貓公仔，在觀眾席上不斷高高拋起，以此揶揄蘇馬。

對手球員亦不時對他冷嘲熱諷，甚至對着他扮貓叫。就是在韋斯咸對紐卡素一仗，擔任球評的哥利摩亞在Twitter寫道，「奇治戴臣（Craig Dawson）在比賽期間向球證投訴，說基斯活特（Chris Wood）不斷向着蘇馬『喵喵』叫。」許多球迷看畢後都大讚基斯活特「高招」，認為這一招雖然沒有任何種族歧視元素、也沒有粗口，卻「極具殺傷力」，球迷頻道Men in Blazers更留言道：「快向基斯活特頒金球獎吧！」

韋斯咸保蘇馬付出代價

韋斯咸為成績力保蘇馬，並為此付出代價。球會贊助商之一Vitality率先終止合作計劃，並表明對蘇馬在虐貓影片曝光後仍獲正選上陣的決定「極度失望」（hugely disappointed）。另一贊助商Experience Kissimmee最初稱他們正重新評估與韋斯咸的合作關係，其後同樣與鎚仔幫割席。

去年夏天簽下蘇馬為代言人的體育品牌Adidas，就這條令人「極度不安」的短片展開內部調查，之後決定棄用這位法國守將，「我們已完成調查，確認蘇馬不再是Adidas合約運動員。」