傳日本參加歐國聯　足協主席大方承認想法　一句解釋盡顯雄心壯志

早前日本傳媒報道，日本國家隊有意參加歐國聯，日媒《體育報知》向日本足協會長田嶋幸三求證，對方表示確有這個念頭，但尚未落實有任何細節。他表示日本隊要進步的話，一定要多跟其他大洲的球隊比賽。



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日本的實力屬於亞洲一流，他們希望與更強的對手過招。（Getty Images）

《體育報知》的記者昨日（4日）在東京跟64歲的田嶋幸三訪問，他表示日本參加歐國聯是其中一個想法，會在未來尋求落實的可能，但他強調現階段未有落實任何細節。

田嶋幸三表示，安排日本隊多與其他勁旅交手，肯定是未來的方向。他說：「如果我們不跟其他洲的球隊交手，日本國家隊不會變得更強。」

日本近年常常對戰美洲勁旅。（Getty Images）

歐國聯是歐洲足協在2019年創辦，55支歐洲足協球隊被分為4級聯賽，設升降班制度。以往日本不時在國際賽期約戰歐洲球隊，但歐國聯成立後，歐洲球隊的賽期所餘無幾，令日本近幾年很難再跟歐洲球隊交手。在教練森保一領軍以來，日本的友賽只約戰過塞爾維亞一支歐洲球隊。

今屆世界盃主辦國卡塔爾，之前亦破天荒參與歐洲區的外圍賽，同組對手有葡萄牙、塞爾維亞、愛爾蘭、盧森堡及阿塞拜疆。由於卡塔爾本身已獲決賽周席位，所以其他球隊與卡塔爾的比賽成績不計分數，不影響小組排名。